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الثلاثاء، 03-08-2021 12:08 م

الطريقة الصحية لتناول البطيخ

البطيخ


الوكيل الإخباري - يعد البطيخ من أكثر الفواكه شعبية، ولكنه يعتبر أيضا من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكر، وفيما لو تناولته بطريقة معينة، ستحصل على قدر كبير من الفوائد الصحية دفعة واحدة.

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واليوم تحديدا الموافق 3 أغسطس/آب، وكما كل عام في هذا التوقيت يحتفل العالم باليوم العالمي للبطيخ الأحمر والذي يكثر تناوله خلال هذه الأيام التي تتميز بالحر الشديد، وفق موقع "واللا".


هل البطيخ مليء بالسكر حقًا؟
لا. يحتوي البطيخ على 92% ماء. 100 غرام من البطيخ تحتوي على نصف كمية الكربوهيدرات مقارنة بـ 100 غرام من الكمثرى والتفاح والنكتارين والعنب والفواكه الأخرى.


ويحتوي كوب من البطيخ المقطّع (150 غراما) على حوالي 45 سعرة حرارية و10 غرامات من السكر، ليس أكثر من الفواكه الأخرى، على الرغم مما يُعتقد عموما.
فلماذا نخاف من البطيخ إذن؟ ذلك لأننا تعودنا على تناول كمية كبيرة منه. للاستمتاع بفوائد البطيخ يجب أن نأكل منه باعتدال. لذلك في المرة القادمة التي يكون لديك فيها بطيخ أمامك، ضع كمية صغيرة في وعاء شخصي وتناوله ببطء. امزجه مع الجبن الصلب أو حفنة من المكسرات واللوز حتى يكون امتصاص السكر أبطأ وستكون تجربة الأكل أكثر استدامة وإرضاء.


ما هو أكثر شئ صحي في البطيخ؟
يحتوي البطيخ على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين، والتي توجد في الفواكه ذات الصبغة الحمراء مثل: الطماطم والبابايا (الباباظ) والجريب فروت الأحمر. والليكوبين يبطئ شيخوخة خلايا الجلد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وله تأثير مفيد على مستويات ضغط الدم لدينا.


تشير الدراسات إلى أن نفس الليكوبين، ومضاد أكسدة آخر يسمى بيتا كاروتين، يستخدمان كمصدر رئيسي لفيتامين أ الذي يساعد على حماية الجلد من أشعة الشمس.


تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ أيضا في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل القولون والمعدة والبروستاتا والثدي والرئتين والبنكرياس.


بفضل تراكم الليكوبين، تتراكم كميات أقل من الكوليسترول والصفائح الدموية على جدران الأوعية الدموية، مما يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال.


ميزة أخرى للبطيخ هي تسريع عمل الجهاز الهضمي. كمية السوائل الكبيرة والألياف الغذائية تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك.
وماذا عن رجيم البطيخ؟ حسنا، إذا كنت تأكل البطيخ فقط، فمن المحتمل أن تفقد الوزن، ولكن على الأرجح لن تتمكن من الالتزام بهذا النظام الغذائي لأكثر من بضعة أيام.


عادة ما يؤدي مثل هذا النظام الغذائي المتطرف إلى شعور كبير بالجوع ولن يحصل جسمك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها. تنتهي مثل هذه الأنظمة الغذائية في نهاية المطاف بتناول الأكل بشراهة واكتساب الوزن.


كيف تختار البطيخ المثالي؟
يعتقد البعض أنه يمكن التعرف على البطيخ الحلو عالي الجودة عن طريق التربيت على البطيخ بيد مفتوحة والاستماع إلى صوت عميق.
ويفضل البعض أن يقوم بائع الخضروات والفاكهة بشق البطيخة إلى نصفين أمامهم أو تذوق قطعة منها.


من لا يجب أن يأكل البطيخ؟
يحتوي البطيخ على كمية كبيرة جدا من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للغاية وله وظائف عديدة في أجسامنا. يساعد في الحد من عملية تقلص العضلات واحتباس السوائل. البوتاسيوم مهم في إرسال المعلومات العصبية عبر الخلايا العصبية وإطلاق الطاقة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات أثناء عملية التمثيل الغذائي.


 وجد أن زيادة تناول البوتاسيوم منذ الطفولة يؤدي إلى توازن ضغط الدم. عادة لا يوجد قلق بشأن زيادة تناول البوتاسيوم، حيث أن فائضه، إن وجد، سيخرج من الجسم. ومع ذلك، هناك حالات مختلفة حيث لا ينظم الجسم مستويات البوتاسيوم بشكل صحيح، سواء بسبب الأدوية أو انخفاض وظائف الكلى أو حالات أخرى.


 قد تكون زيادة نسبة البوتاسيوم في الدم خطيرة في تلك الحالات، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من فرط البوتاسيوم تجنب تناول البطيخ.
كذلك، يجب على الأشخاص الذين يجدون صعوبة في موازنة مستويات السكر لديهم أن ينتبهوا بشكل خاص إلى الاستهلاك الدقيق للفاكهة بشكل عام والبطيخ بشكل خاص.


 يُنصح مرضى السكري والأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية بعدم تناول أكثر من حصتين من الفاكهة يوميا. حصة واحدة من البطيخ مثل كوب من المكعبات. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بتوزيع الفاكهة على مدار اليوم وبجانب الفاكهة يتم خلط حفنة من اللوز / المكسرات أو شريحة 5% من الجبن البلغاري.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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