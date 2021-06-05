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السبت، 05-06-2021 09:38 ص

الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

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الوكيل الإخباري- إذا كان الشخص يتبع حمية غذائية من أجل التخلص من الوزن الزائد، ولكنها لم تعطِ النتائج المرجوة أو على العكس يزداد وزنه أكثر، فعلى الأرجح هناك خطأ ما.

وأشار الدكتور أليكسي كوفالكوف، خبير التغذية الروسي، إلى أن هناك قواعد آمنة لتخفيض الوزن يجب إتباعها، وقبل كل شيء يجب أن نحدد مع أي مشكلة نتعامل.

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وتابع "فإذا كنا نتحدث عن السمنة، التي هي مرض معقد، فإن الحمية الغذائية وحدها لا تكفي لتخفيض الوزن، بل لا بد أن يرافقها علاج جاد. ولكن للتخلص من الوزن الزائد إلى حد 10% من وزن الجسم فيكفي إتباع حمية غذائية معينة".

 

وأضاف" للحصول على النتيجة المطلوبة، يجب قبل كل شيء الامتناع عن تناول الحلويات".


وقال موضحاً، "يكمن مبدأ الحميات الغذائية في تخفيض مستوى الأنسولين في الدم، وعدم السماح بارتفاعه. وعندما يمارس الشخص الرياضة، يفرز جسمه هرمون لحرق الدهون- الأدرينالين، وعندما يتناول الحلويات، يفرز جسمه هرمون الأنسولين الذي يساعد على تخزين الدهون. أي أن مهمتنا في هذه الحالة تكمن في تخفيض الأنسولين قدر الإمكان، مقابل زيادة إفراز هرمون الأدرينالين. لذلك من المهم الإمتناع عن تناول الحلويات".

 

ونصح الأخصائي، بتقليل تناول كل مادة محتوية على السكر أو الامتناع عن تناولها مؤقتاً: البطاطا، الأرز الأبيض، الخبز بأنواعه، عصائر الفواكه. ويمكن استثناء الخضروات والعصائر الطازجة والعسل من هذه القاعدة، مع ممارسة النشاط البدني.


وأردف قائلا "يجب على الشخص التحرك كثيراً والمشي على الأقل خمسة كيلومترات في اليوم، وهذا يكفي في المرحلة الأولى. وبعد شهر سيفقد 7-8 كلغم من وزنه".

 

ووفقاً له " هناك رأي سائد، يجب على من يريد التخلص من الوزن الزائد الامتناع عن تناول المواد الدهنية. ولكن هذا رأي خاطئ، لأن هناك حميات غذائية فعالة جداً تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك تساعد على تخفيض الوزن. كما أن الامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وخاصة عند النساء".


وأضاف "عندما تقرر المرأة إتباع حمية غذائية لتخفيض وزنها دون استشارة الطبيب الأخصائي، وتمتنع عن تناول الدهون تماماً أو الدهون ذات الأصل الحيواني، يحصل عندها خلل في إفراز الهرمونات بما فيها الاستروجين والبروجسترون، المسؤول عن الدورة الشهرية، لذلك فإن النتيجة الشائعة عند اتباع حمية خاطئة، هي انقطاع الطمث، الذي يعالجه أخصائي الغدد الصماء باستخدام الهرمونات".


وزاد " توجد حميات غذائية عديدة، عند اتباعها دون استشارة الطبيب المختص، يمكن أن تسبب تكون الحصى في الكلى، زيادة حمض البوليك وحتى النقرس".

 

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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