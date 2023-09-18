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الإثنين، 18-09-2023 11:32 م

الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز.. ما مدة صلاحيته؟

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الوكيل الاخباري- على الرغم من أن من المفضل شراء الخبز يوميًا ليكون طازجًا، إلا أن البعض قد يرغب في تخزينه، ويمكنك إطالة جودة الخبز عن طريق تخزينه بشكل صحيح.اضافة اعلان



ما مدة صلاحية الخبز؟
بشكل عام، يمكن الاحتفاظ بالخبز المخبوز تجاريًا لمدة يومين إلى 4 أيام في درجة حرارة الغرفة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ومع ذلك، فإن نوع الخبز وكيفية تخزينه والمناخ المحيط به سيحدد بالضبط المدة التي سيستمر فيها الرغيف قبل أن يبدأ في الفساد.

والخبز المصنوع تجاريًا سوف يستمر لفترة أطول من الخبز المصنوع منزليًا، نظرًا لأن العديد من أنواع ذلك الخبز تحتوي على مواد حافظة، ومنها ما هو طبيعي، مثل العجين المخمر الذي يحتوي على حمض اللاكتيك، وهو عامل يساعد على منع تعفن الخبز ونمو العفن.

وتخزين الخبز بشكل صحيح عن طريق لفه في كيس ورقي أو تجميده، على سبيل المثال، سيساعد أيضًا في الحفاظ على رغيفك طازجًا.

ويحدد المناخ الطبيعي الذي تعيش فيه مدة بقاء الخبز صالحًا للتناول، ومن المرجح أن يعني المناخ الرطب أن الخبز سيتعفن بشكل أسرع، بينما سيتسبب المناخ الجاف في تعفن الخبز بسرعة أكبر.

كيفية تخزين الخبز بشكل صحيح
تخزين الخبز بشكل صحيح سيساعدك على الحفاظ على جودته لبضعة أيام إضافية، وهناك طرق مختلفة لتخزين الخبز بشكل صحيح، وتشمل ما يلي:

- لف الخبز في كيس ورقي أو قطعة قماش قطنية
يعتبر الجزء الصعب في تخزين الخبز هو محاولة منع الرطوبة الموجودة به من التبخر، مع منع نمو العفن أيضًا.

وأفضل طريقة لمواجهة هذين التحديين هي لف الخبز بشيء قابل للتنفس، مثل كيس ورقي أو قطعة قماش قطنية، حيث سيحافظ ذلك على رطوبة الخبز وسيسمح أيضًا بتوزيع الهواء بشكل كافٍ لمنع العفن من التماسك.

 




 

 


 

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