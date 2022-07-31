الطعام وصحة المفاصل.. تعرف على النظام الغذائي المناسب

الوكيل الإخباري - صحة المفاصل لا تتأثر بالوزن الزائد والسمنة فحسب، ولكن النظام الغذائي غير الصحيح قد يشكل هو الآخر ضغطا كبيرا عليها.

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وأفاد خبراء تغذية بمجلة "STIMME" الألمانية بأن النظام الغذائي المحتوي على الكثير من اللحوم والدقيق الأبيض والسكر والدهون يعزز العمليات الالتهابية، والتي تسبب مشاكل المفاصل والتهاباتها.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن النظام الغذائي لتعزيز صحة المفاصل يستند إلى تناول كمية كبيرة من الخضروات والبقوليات، مثل العدس والحمص وكذلك الفواكه.



وأوصت المجلة الألمانية أيضا بالاعتماد على الزيوت النقية عالية الجودة، التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3، مثل زيت بذر الكتان أو الأسماك مثل السلمون أو الرنجة أو الماكريل.



وفي الوقت ذاته يجب تناول اللحوم باعتدال، خاصة أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد من الالتهاب.

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