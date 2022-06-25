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السبت، 25-06-2022 01:27 م

العلاج النفسي والاجتماعي أكثر فاعلية في علاج اكتئاب الخرف

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الوكيل الإخباري - أكدت أبحاث لمركز شيخوخة الدماغ الصحية بجامعة نيو ساوث ويلز أن علاج أعراض الاكتئاب يكون أكثر فاعلية بالعلاج غير الدوائي لدى المصابين بالخرف.

وتقدر الدراسات أن الاكتئاب يصيب ما بين 10% و62% من المصابين بالخرف. وحتى الآن توصي بروتوكولات العلاج بالأدوية، رغم فشل الاعتماد على الأدوية التي راجعتها دراسات واسعة النطاق.

وقالت البروفيسورة كلير بورلي من جامعة نيو ساوث ويلز: "تدعم نتائجنا الصلة الايجابية بين الأساليب غير الدوائية وتقليل أعراض الاكتئاب لدى المصابين بالخرف. كان هدفنا مراجعة محدثة للنُهج غير الدوائية لإدارة الاكتئاب في الخرف، وتبينت فاعلية واستدامة الأساليب غير الدوائية".

وحسب التقرير الذي نشرته دورية "إيجينغ ريسيرش ريفيوز"، سلط البحث الضوء على أساليب مثل الذكريات، والتحفيز المعرفي، وإعادة التأهيل، والعلاج بالموسيقى، والتعليم، والتدريب. وتبينت فاعلية هذه الطرق في الحد من أعراض الاكتئاب.

وأوصت الدراسة بالمناهج النفسية والاجتماعية في علاج الاكتئاب، خاصة أن لمضادات الاكتئاب آثار جانبية مهمة على عكس التدخلات النفسية.

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