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الإثنين، 13-06-2022 11:14 ص

العلاقة بين قهوة الإسبريسو والكوليسترول الكلي في الدم

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الوكيل الإخباري - يعشق الكثير من البشر تناول قهوة الإسبريسو، وتشكل لدى العديد منهم بديلاً رائعاً عن القهوة العادية، ويتخذون منها مشروباً معتمداً لشربه صباحاً، وفي أوقات مختلفة من اليوم، بهدف الحصول على الطاقة التي يعتقدون أنه يمدهم بها، وإبعاد آثار النعاس والتعب عنهم.

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لكن، هل خطر ببال أحدنا وجود علاقة بين قهوة الإسبريسو ونسب الكوليسترول في الدم؟

إن الأبحاث المطبقة على البشر حول تأثير قهوة الإسبريسو في كوليسترول الدم نادرة، إلا أن معهد ترومسو بشمال النرويج، قام بدراسة هدفت إلى معرفة كيفية ارتباط طرق التحضير المختلفة، لاسيما الإسبريسو، بالكوليسترول الكلي في الدم.

 

تم استخدام بيانات السكان المقطعية (العدد = 21083، العمر 40 سنة). واستُخدم الانحدار الخطي المتعدد المتغيرات، لتقييم الارتباط بين الكوليسترول الكلي كمتغير تابع، وكل مستوى من استهلاك القهوة، بإستخدام 0 فنجان كمستوى مرجعي، مع تعديل المتغيرات المشتركة ذات الصلة، واختبار الفروق بين الجنسين.

 

ووجد الباحثون أن شرب 3 إلى 5 أكواب من قهوة الإسبريسو يومياً، يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول بشكل عام، في الإناث والذكور، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، كما وجدوا أن شرب 6 أكواب أو أكثر من القهوة المغلية يومياً، يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول في الإناث والذكور، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة بهذه الطريقة.

كما وجدوا أن شرب 6 أكواب أو أكثر من القهوة المصفاة يومياً، يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول في الإناث فقط، بالإضافة إلى زيادة مستوى الكوليسترول في الأشخاص الذين يشربون القهوة الفورية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها، لكن لم يعرفوا عدد الأكواب التي تؤدي لذلك.


بشكل عام، إن شرب القهوة أياً كان نوعها، أو طريقة تحضيرها، فإنه قد يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول النافع والضار في الجسم، كما أن شرب القهوة بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى الكثير من المشاكل، مثل: القلق، وزيادة معدل دقات القلب، والأرق.

 

زهرة الخليج 

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