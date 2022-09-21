العلاقه بين الحمضيات وصحة الدماغ

الوكبل الإخباري - يُعرف أن الحمضيات من الفواكه التي يكثر استهلاكها لعدد من الأسباب، منها لأنها مفيدة للصحة، وتساعد في مقاومة الكثير من الأمراض والحالات الصحية، وذلك بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة، وأيضاً لطعمها اللذيذ وفائدة تناولها خاصة خلال مواسمها.

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تدهور الدماغ هو حالة طبية تحدث بسبب خلل في الجهاز العصبي، وتؤثر على وظائفالدماغ ومنها الذاكرة والتركيز. وهي حالة شائعة مع التقدم بالسن، إلا أنها يمكن أن تصيب البالغين أيضاً، وتُعد مرحلة أولى من الخرف وحالات التنكس العصبي الأخرى.



وتقليل خطر الإصابة بتدهور الدماغ أو الحد منه وتأخيره، له طرق عدة منها تناول نظام غذائي متوازن.ووفقاً لدراسة نُشرت مؤخرا في مجلة British Journal of Nutrition، يمكن أن يكون نوع معين من الفاكهة مفيداً بشكل خاص في تقليل خطر إصابة الشخص بالخرف.



ومن بين هذه الفاكهة، الحمضيات، حيث تشير الدراسة إلى أن هذه الفاكهة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 23%. وتم التوصل إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة بيانات أكثر من 13 ألف مشارك في دراسة يابانية تستند إلى قاعدة بيانات تأمين الرعاية طويلة الأجل اليابانية.



ووجد الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا ثمار الحمضيات كل يوم، كانوا أقل عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف في السنوات الست التالية، مقارنةبأولئك الذين تناولوها مرة أو مرتين في الأسبوع.



ومن أمثلة الفواكه الحمضية: الليمون، والبرتقال، والجريب فروت، واليوسفي، والكليمنتين، والكمكوات (البرتقال الياباني)، والبوملي.



وحسب هذه الدراسة وتلك الفوائد التي استعرضناها يتضح لك عزيزتي القارئة أن الحمضيات فواكه مهمة ومفيدة في مجملها، ويجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن يجب قبل ذلك استشارة الطبيب المختص.

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