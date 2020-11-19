الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

الحواتمه في منصبه ولا صحة لتوليه وزارة الداخلية

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر

الخميس، 19-11-2020 03:11 م

العلماء: التوتر معد مثل باقي الأمراض

6010026-2007984142


الوكيل الاخباري - أعلن علماء أن التوتر يمكن أن ينتقل من شخص لآخر مثل باقي الأمراض المعدية.

اضافة اعلان

وأظهرت نتائج تجربة شارك فيها متطوعون، أنه يكفي أن يكون الشخص بالقرب من آخر يعاني من التوتر حتى يبدأ بالإحساس بنفس الشعور.

 

وأشار العلماء إلى أن وجود شخص يشعر بالتوتر بالقرب من آخر، فإن ذلك ينشط إنتاج الهرمونات المرتبطة بالتوتر، حسب مجلة "Psychoneuroendocrinology" العلمية.


وقام العلماء، خلال التجربة، بفرز المتطوعين إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص، وحاول العلماء تكوين شعور بالوحدة. ثم تم أخذ شخص واحد من كل مجموعة لحل مشكلة رياضية معقدة، بينما كان الآخرون يراقبونه. كما أخذ العلماء لعاب المراقبين لتحليل هرمونات التوتر.


وأظهرت التجربة أنه بمجرد وجود شخص متوتر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تنشيط التوتر لدى الأشخاص الآخرين، وعلى وجه الخصوص يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول.


ووفقا للعلماء، فإن نتائج الدراسة تسمح لهم بالاقتراب أكثر من ابتكار تقنيات فعالة جديدة للتعامل مع التوتر.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
43889-_-_

فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا

2019_9_17_14_55_28_842

يعادل تدخين 50 سيجارة.. طبق من اللحوم الحمراء المدخنة

303286-shutterstock-428663329

نصائح بسيطة للحصول على جسم رشيق ورياضي

vaccine_wikimedia_commons

التوصل إلى لقاح يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد

shutterstock_721103461

لهذه الأسباب احذر الإفراط في تناول فيتامين د

GetAttachment (19)

حالة نادرة لطفل أردني ... زراعة كبد وكِليَة خلال عملية واحدة

أخبار متعلقة
اقدام-باردة-الشتاء-فصل-5325

الأقدام الباردة.. علامة على 8 أمراض خطيرة

unnamed

تعرف على فئة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالصدفية

675061

3 أسباب غريبة غير شائعة تسبب الاصابة بالسكري

23a0937be43068be1e3fefa33ab0c4ac

سبب غياب الفنانة منى زكي عن مهرجان الجونة يثير الجدل!

2019_7_28_21_54_23_787

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول هذه الثمرة أسبوعياً

صوره_علاج_الصداع_في_i

علامات هامة تدل على تراكم السموم في الجسم