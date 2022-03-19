السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

روسيا تطالب غوغل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب

ايران: تعاملات سرية بعشرات المليارات

المركزي الروسي: مؤشرات على تدهور اقتصادي.. ارتفاع التضخم حتمي

بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

مرشحون يقدمون الطعام بالمقرات الانتخابية والهيئة ترد

الضمان يوضح حول دفع الاشتراكات للمنقطعين بأثر رجعي

767 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

توجه لإنشاء ملعب دولي في مأدبا

4 إصابات بحادث دهس في منطقة السابع

السبت، 19-03-2022 10:13 ص

العلماء يربطون بين المكوث في المنزل والاكتئاب

The-Struggle-of-Debilitating-Depression-855x570


الوكيل الاخباري - أثبت علماء من بريطانيا وجود علاقة بين المكوث في المنزل فترة طويلة والاكتئاب الشديد.

وتشير مجلة JMIR mHealth and uHealth ، إلى أن علماء معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب اكتشفوا علاقة بين المكوث في البيت فترة طويلة والاكتئاب الشديد.

اضافة اعلان


وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من متابعتهم الحالة الصحية لـ 164 شخصا يعانون من الاكتئاب الشديد، حيث من بيانات تحديد الموقع الجغرافي التي حصلوا عليها من الهواتف الذكية للمتطوعين، اتضح لهم كم من الوقت قضى المرضى في بيوتهم.


ووفقا للباحثين كان كبار السن الذين يعانون من أعراض أكثر حدة أقل ميلا لمغادرة المنزل. ولاحظوا أن العلاقة بين الأعراض في أيام الأسبوع كانت أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع.


في وقت سابق ، كشفت الطبيبة النفسية الأمريكية أوما نايدو أسماء الأطعمة التي يجب تناولها للفرح وتحسين الذاكرة و لها تأثير إيجابي على الدماغ.

 

ونصحت بضرورة الاهتمام بالتوابل، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبعضها له خصائص مفيدة أخرى.

 

فمثلا يقلل الكركم من القلق، ويساعد الزعفران على محاربة الاكتئاب. وللشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
508412-allergy

أسباب الحساسية الأكثر انتشارا

127-172852-world-sleep-day-facts-figures-tips_700x400

اليوم العالمي للنوم 2022.. دعوة للحفاظ على الصحة العقلية

image (1)

ما الفرق بين البيض الأبيض والبني؟

79769

استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة يؤذي السمع

soleil_237291109

الحماية من الشمس تقي من سرطان الجلد الفاتح

السمنة-عند-الاطفال-1024x512

سمنة الأطفال.. دراسة ترجع أسبابها إلى طلاق الآباء

أخبار متعلقة
20210320112658354

ارتباط وثيق للاكتئاب بصعوبة النوم

أدوية-تقلص-إفراز-الدموع-1645385062724_large

أدوية تقلص إفراز الدموع.. تعرّف إليها