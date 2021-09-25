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السبت، 25-09-2021 08:39 ص

العلماء يكتشفون فوائد غير متوقعة للسبانخ

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الوكيل الاخباري- قالت دراسة علمية نشرت في مجلة Gut Microbes، إن السبانخ تتمتع بفائدة كبيرة لم تكن متوقعة سابقا.

وذكرت الدراسة، أن مجموعة علماء من مركز تكساس للعلوم الطبية، اكتشفت أن السبانخ يمكن أن تحمي الإنسان من تطور واستفحال سرطان القولون.

ونوهت المقالة، بأن العلماء نفذوا تجارب على الجرذان ذات الاستعداد الوراثي للإصابة بالورم الغدي القولوني (بالإنجليزية: Colorectal adenoma)‏. ولكن عندما أكلت هذه القوارض، السبانخ أظهرت أمعاؤها فعالية كبيرة مضادة للأورام، وعادت الأحماض الدهنية التي تنظم الالتهاب إلى مستوياتها الطبيعية.

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وترى مجموعة الباحثين، أن ذلك يرجع إلى زيادة تنوع الميكروبيوم (إجمالي جميع الميكروبات في الجسم) والتغيرات في التعبير الجيني.

وأشار المشرف الرئيسي على هذا العمل العلمي رودريك داشوود، إلى أن السبانخ يمكن أن تساعد في منع تطور السرطان، بما في ذلك لدى الأشخاص الذين ليس لديهم الاستعداد لذلك.

وقال هذا العالم الأمريكي: "كلما كان ذلك أبكر، كان ذلك أفضل. لا يجوز انتظار ظهور الزوائد اللحمية، للبدء في عملية الوقاية".

وفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان القولون الخبيث، من أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم.

وسنويا يتم تشخيص هذا المرض لدى أكثر من 500 ألف شخص.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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