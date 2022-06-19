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الأحد، 19-06-2022 10:26 ص

العلماء يكشفون طريقة لإطالة العمر بواقع الثلث

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الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء أن تجنب تناول عشاء متأخر ثقيل وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يطيل العمر بواقع الثلث.

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وأوصى الخبراء بإعادة النظر في جدول التغذية ووفقا لهم، يجب أن يكون الإفطار والغداء بكميات كافية، في حين أنه من الأفضل تناول العشاء على دفعات صغيرة وقبل الوقت المعتاد بقليل.

 

ووفقا للدراسة، فإن تغيير توقيت الوجبات يمكن أن يبطل العمليات الالتهابية التي تحدث مع تقدم العمر.


وأضاف العلماء أن طرق تحسين الحالة الصحية لا تعتمد على وزن الجسم.


وأجريت هذه الدراسة على الفئران، وتبين أن التدخل في إيقاعات الساعة البيولوجية يزيد من طول العمر،


وأشار العلماء إلى أن هذا يفتح آفاقا لمزيد من الدراسة لآليات الشيخوخة.


وقال الدكتور تيمور أسانوف في وقت سابق، إن 75 دقيقة فقط من المشي أسبوعيا تؤدي إلى زيادة متوسط العمر المتوقع بمعدل عامين.

 

روسيا اليوم 

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