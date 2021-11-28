الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

يوم تربوي مفتوح لطلبة المدارس في الأغوار الجنوبية

الكرملين: نأمل في عقد لقاء بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

وزارة التربية : يجب على الأهالي التوجه إلى تطعيم أبنائهم الطلاب

ازمة سير على طريق المطار بسبب حادث سير

مصدر حكومي يحذر من تداول الشائعات

طنوس رئيسا لجمعية هواة جمع الطوابع

بريطانيا تسجل 51 وفاة و37681 اصابة بفيروس كورونا

الصحة تشدد على تطبيق البروتوكول بمهرجان الزيتون

ديوان المحاسبة: خسائر مالية في شركات كثيرة تساهم بها الحكومة

اختتام أعمال الملتقى العلمي الخامس لمجمع البيطار الإسلامي بالعقبة

الأحد، 28-11-2021 08:46 م

العمل الليلي وأضراره على صحة القلب

image (1)


الوكيل الإخباري - الحياة الحديثة فرضت علينا عدد من الأمور التي باتت تشكل خطراً على الصحة منها التلوث البيئي وضغوط مجتمعية وتسارع وتيرة الحياة والعمل في وظائف ليلية، ومؤخراً زادت أعداد المهن والوظائف الليلية ووجدت كثير من الدراسات الطبية أن العمل الليلي يهدد الصحة العامة، وصحة القلب، كما في التالي:

العمل الليلي وصحة القلب:

اضافة اعلان


أكد علماء وفقاً لموقع "بي بي سي"، إن العمل الليلي وتغيير أنماط العمل يؤثر على ساعة الجسم البيولوجية وبالتالي فإنه يؤثر كذلك على الدماغ والقلب، ويمكن أن يلحق أضراراً بالغة بالصحة.


وأوضحوا أن الدماغ يتكيف بسرعة مع تغير ساعات الدوام، لكن ساعات الجسم الموجودة في كل خلية قلبية تتأخر، حيث تصبح الإشارات الواردة من الدماغ غير متزامنة مع ما يتوقعه القلب.


وأشاروا إلى أن هذا النمط الوظيفي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وقد تؤثر عوامل أخرى على نسبة الخطورة مثل العمر والجنس والتاريخ العائلي والنظام الغذائي.

 

أضرار العمل الليلي:


أضاف العلماء أن أكثر ما يدعو للقلق من العمل الليلي هو احتمالية أن يصبح القلب مرتبكاً ويتوقف عن العمل لفترة من الوقت، وإذا لم يحدث تدخل طبي عاجل قد يؤدي للموت، لكنهم أكدوا أن هذا السيناريو نادر الحدوث.


ولفتوا إلى أن العمل بفترات الدوام المختلفة يتسبب كذلك في اضطرابات للجهاز الهضمي واضطرابات للمزاج، ويزيد كذلك من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، مشيرين إلى أن ذلك يعادل تدخين علبة سجائر يومياً.

 

طرق للتغلب على مخاطر العمل في الليل:


1- تعريض الجسم للضوء وتناول وجبة الفطور قبل بداية دوام العمل في الليل.
2- التوقف عن العمل الليلي لمدة لا تقل عن أسبوعين لمساعدة الجسم على ضبط الساعة البيولوجية.
3- عند ضرورة النوم في النهار فيجب النوم في غرف مظلمة وهادئة.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-122312-what-carbohydrates-suitable-when-losing-weight_700x400

ما الكربوهيدرات المناسبة عند إنقاص الوزن؟

4005578431572015133

نصائح غذائية لمرضى الانسداد الرئوي المزمن

الغدة-الدرقية

أطعمة ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية

31025

فوائد التمارين الهوائية للنساء

5e7f2745e23e3

علامات الاكتئاب عند المرأة

31146

أسباب آلام أسفل البطن

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_27824_5237106a6c8-6015-4906-965a-4ccfe085b1ec

فوائد الكاكا لا يمكن تصورها

34344-فوائد-مشروب-الكاكاو2

فوائد مشروب الكاكاو في الشتاء على القلب

Doc-P-889239-637732514660892528

خطأ نرتكبه في الشتاء ويعرض صحتنا للخطر

2020_7_29_16_22_55_62

أضرار الإفراط في تناول المانجو

23906

عناصر غذائية صديقة للقلب

كيفية الحفاظ على صحة القلب بعد سن 50-رئيسية واولى

كيفية الحفاظ على صحة القلب بعد سن 50