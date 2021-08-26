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الخميس، 26-08-2021 04:26 م

العنب الفاتح أم الداكن..أيهما أكثر فائدة للصحة؟ خبيرة ألمانية تجيب

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الوكيل الإخباري-قالت خبيرة التغذية الألمانية" آنتيه جال" أن العنب يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، حيث إنه يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور وفيتامينات B مثل حمض الفوليك.

وأضافت جال أن العنب يعد أيضاً وجبة بينية مثالية؛ حيث إنه يمد الجسم بالطاقة على نحو سريع بفضل محتواه العالي من الجلوكوز وسكر الفاكهة (الفركتوز).

وبالإضافة إلى ذلك، يعد العنب غنياً بالألياف الغذائية وأحماض الفاكهة، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء.

وأشارت جال إلى أن الألوان الداكنة للعنب (الأحمر والأزرق الداكن) تعد أفضل للصحة من الألوان الفاتحة (الأخضر والأصفر)،حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من مركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.

ومن ناحية أخرى، أوصت خبيرة التغذية الألمانية الأصحاء بتناول العنب مع البذور؛ حيث تحتوي البذور على مواد دابغة وألياف غذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم. أما الأشخاص، الذين يعانون من أمراض الأمعاء، فمن الأفضل لهم تناول العنب بدون بذور.

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