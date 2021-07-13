الوكيل الإخباري - تختلف إجمالي كمية المياه والسوائل التي يحتاجها جسمك يوميا وفقاً للعديد من العوامل منها مدى نشاطك، والمناخ الذي تعيش فيه، وحالتك الصحية، وما إذا كانت المرأة حاملاً أو ترضع طفلها رضاعة طبيعية، ومن المهم معرفة هذه العوامل ومتوسط هذه الكميات لتزويد الجسم بكمية الماء الضرورية ليعمل بصورة صحيحة.

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* العوامل التي تحدد كمية الماء التي يحتاجها الجسم:

ممارسة الرياضة

إذا كنت تمارس الرياضة أو تشترك في أي نشاط يجعلك تعرق، فأنت بحاجة إلى شرب مقدار إضافي من الماء لتعويض فقدان السوائل. ويكفي شرب أكواب إضافية من الماء تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 كوب (ما يعادل 400 إلى 600 ميلليلتر) لجولات ممارسة التدريبات الرياضية القصيرة، ولكن الرياضة الشديدة التي تدوم لأكثر من ساعة (على سبيل المثال، العدو في ماراثون) تتطلب تناول المزيد من السوائل.

وتعتمد الكمية الإضافية من السوائل التي يحتاجها جسمك على كمية العرق التي يفرزها الجسم أثناء ممارسة الرياضة، ومدة ممارسة الرياضة ونوعها، ومن ثم فقد يكون من الأنسب تأجيلها لفترات الإفطار.



ممارسة التدريبات الرياضية الشديدة والتي لا يفضل استخدامها إلا في فترات الإفطار

أثناء الجولات الطويلة من ممارسة الرياضة الشديدة، من الأفضل استخدام مشروب رياضي يحتوي على الصوديوم، لأنه يساعد على تعويض كمية الصوديوم المفقودة في العرق وتقليل فرص نقص الصوديوم في الدم، والذي قد يهدد الحياة. إضافة إلى ذلك، استمر في تعويض السوائل بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة.



البيئة

إن الطقس الحار أو الرطب قد يجعلك تعرق ومن ثم يتطلب شرب مزيد من السوائل. ويمكن للهواء الساخن في الأماكن المغلقة أيضاً أن يتسبب في فقدان البشرة لرطوبتها في وقت الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 8200 قدم (2500 متر) إلى زيادة التبول وزيادة سرعة التنفس، مما يعني استهلاك كمية أكبر من احتياطي السوائل في الجسم.

الأمراض أو الظروف الصحية

عندما تصاب بالحمى أو تعاني من القيء أو الإسهال، يفقد جسمك مزيداً من السوائل. وفي هذه الحالات، يجب عليك شرب مزيد من الماء. في بعض الحالات، قد يوصيك الطبيب بمحاليل الجفاف التي يتم تناولها عن طريق الفم، مثل جاتوريد، أو باوريد أو سيرالايت. وقد تحتاج أيضاً إلى زيادة كمية السوائل إذا كنت تعاني من حالات مرضية معينة، مثل عدوى المثانة أو حصوات المسالك البولية. من جهة أخرى، هناك بعض الحالات المرضية، مثل فشل القلب وبعض أنواع أمراض الكلى والكبد والغدة الكظرية، قد تعوق إفراز الماء بل وتتطلب الحد من تناول السوائل.



الحمل أو الرضاعة الطبيعية

تحتاج النساء الحوامل أو اللاتي يرضعن أولادهن رضاعة طبيعية إلى شرب كميات إضافية من السوائل لتعويض جفاف الجسم، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة من السوائل بشكل خاص عند الرضاعة. يوصي معهد الطب بأميركا المرأة الحامل بتناول حوالى 10 أكواب (2.3 لتر) من السوائل يومياً كما يوصي المرأة التي ترضع ولدها رضاعة طبيعية بتناول حوالى 13 كوباً (3.1 لتر) من السوائل يومياً.

المصدر - صحتك