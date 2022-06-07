الوكيل الإخباري - يمر جسم المرأة الحامل بتغيرات كثيرة. ويمكن أن تتسبب هذه التغيرات في الشعور بالاكتئاب أثناء الحمل. ويمكن أن يؤثر هذا التغير العاطفي على الطريقة التي تشعرين بها تجاه نفسك، والعالم من حولك.

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ومن المهم التواصل مع مقدم رعاية صحية؛ إذا كنت تعانين الاكتئاب؛ لأنه قابل للعلاج والنساء المصابات بالاكتئاب أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

العوامل التي تزيد خطر إصابة الحامل بالاكتئاب

هناك العديد من العوامل المختلفة، التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل، ويمكن أن تشمل هذه المخاطر:

- وجود تاريخ من الاكتئاب أو الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD).

- العمر في وقت الحمل كلما كنت أصغر سنًا، زادت المخاطر.

- العيش وحيدة.

- الحصول على دعم اجتماعي محدود.

- معاناة الخلاف الزوجي.

- الشعور بالتردد حيال حملك.



بعض علامات الاكتئاب أثناء الحمل



- وجود أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار.

- الشعور بالاكتئاب معظم اليوم، وفي وقت مبكر من اليوم تقريبًا، خلال الأسبوعين الماضيين.

- الشعور بالذنب أو اليأس أو انعدام القيمة.

- مواجهة صعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات.

- فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بمعظم الأنشطة خلال اليوم، كل يوم تقريباً، خلال آخر أسبوعين.

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