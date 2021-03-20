السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

شخص يحدث جلبة في شارع الجامعة الأردنية

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الأزرق: توفر خدمة الترخيص المتنقل في اليومين المقبلين

نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

مصادر لـ الوكيل : لم يصل مكتب وزير الصحة اي استقالة حتى الآن

السبت، 20-03-2021 12:35 م

العوامل السبعة التي تؤثر على صحة الدماغ

elderlyman2102016_917646


الوكيل الاخباري - تتقدم أدمغتنا بشكل طبيعي وذلك مع تقدمنا في العمر، مما يؤدي إلى حدوث تأثيرات على وظائفها مثل الذاكرة غير المنتظمة وانخفاض كتلة الدماغ. 

اضافة اعلان

وغالبًا ما يُثير الحديث عن صحة الدماغ مخاوف بشأن بالإصابة بمرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للخرف.

في هذا التقرير نتعرف على بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على مدى صحة الدماغ طِوال الحياة، والتي تساعد معرفتها في الحفاظ على "شكل" الدماغ لفترة أطول وإبطاء الشيخوخة الحتمية، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Medical News Today الطبي. 


صحة القلب تحافظ على الدماغ


تشير عدة أدلة قوية إلى أن صحة الدماغ وصحة القلب والأوعية الدموية مرتبطان ارتباطا وثيقا، لذا فإن تلف القلب والأوعية الدموية يمكن أن يؤثر سلبًا على الدماغ.
وقد ابتكرت جمعية القلب الأمريكي في عام 2017 أداة تفاعلية عبر الإنترنت تساعد الأشخاص على تقييم وتتبع صحة القلب واكتساب فهم أفضل لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.


العوامل السبعة


وقد حددت جمعية القلب الأمريكي دليلا موجزا لسبعة عوامل رئيسية يجب البحث فيها عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية، وهي:


1. ضغط الدم.
2. الكوليسترول.
3. سكر الدم.
4. مستوى ممارسة الرياضة.
5. النظام الغذائي. 
6. وزن الجسم. 
7. حالة التدخين.


وفقًا لجمعية القلب، فإن ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر في الدم، ونمط الحياة غير المستقر، والنظام الغذائي السيئ، ومؤشر كتلة الجسم المرتفع، والتدخين كلها عوامل تُعرِّض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر، لكن، لحسن الحظ، فإن كل هذه العوامل بيئية قد يتمكن الأفراد من اتخاذ خطوات لتعديلها.

وقد أعادت جمعية القلب الأمريكية مؤخرا، في بيان علمي حديث نُشر في مجلة Stroke الأمريكية، التأكيد على أهمية هذه العوامل السبعة للحفاظ على صحة الدماغ وليس فقط نظام القلب والأوعية الدموية. 


يقول الدكتور رونالد إم لازار، دكتوراة في التعلُّم والذاكرة ومدير معهد إيفلين إف ماكنايت برين  بجامعة ألاباما الأمريكية: "يعتقد الكثير من الناس أن ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وعوامل الخطر الأخرى تؤثر فقط على صحة القلب، ومع ذلك فإن عوامل الخطر نفسها تؤثر على صحة دماغنا".

 

 

 

 المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
161126d6-db4a-4b1b-b7af-cb4932346ba6

منها دغدغة سقف الفم.. تقرير يكشف طرق طبيعية لوقف العطاس

waist-circumference-cholesterol

إحساس بالألم والوخز.. علامات تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

فيتامين د

باحثون يكشفون مفعول فيتامين د على فيروس كورونا

XKM4KDPLJI4SZGNJ54LJCRLREA

تجنبه لمنع النوبات القلبية .. المخاطر الصحية لاستخدام الزيت المهدرج في الأغذية

30184-147566073513

لتجنب المخاطر.. تعرف على مدة صلاحية الدجاج المطبوخ في الثلاجة

8167826-299800802

الكشف عن أخطر أنواع المكسرات للإنسان

أخبار متعلقة
2021_2_23_12_30_18_991

دراسة تكشف 5 حقائق عن مرض عقلي مجهول السبب

tbl_articles_article_19363_8808277a63b-3ac6-47a9-9aac-436487989b17

عدم شرب الماء أكثر خطورةً مما تعتقد.. هذه الأمراض التي يسبّبها!

2018_11_5_17_36_50_612

كيفية إنقاذ حياة شخص من نوبة حساسية مفاجئة

2018_5_6_0_23_23_66

مخاطر غير متوقعة لـ'قضم الأظافر'.. تجنبها فورا

اقل-شوكولاته-سعرات-حراريه

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاتة

52390966_401

عالم فيروسات يتحدث عن طريقة سهلة للحماية من فيروس الروتا