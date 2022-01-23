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الأحد، 23-01-2022 03:23 م

العيوب الخلقية لدى الأطفال..نصائح لحمل صحي

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الوكيل الإخباري - آلاف الأطفال يولدون سنويا مصابون بعيوب خلقية، ورغم أنهم يكبرون ويعيشون حياة شبه طبيعية فإن التوعية المسبقة ترفع فرص تجنب حدوث التشوهات.

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العيوب الخلقية قد تحدث لأسباب عديدة، ورغم أنه لا يمكن الوقاية من جميع العيوب الخلقية، فإن الأشخاص يمكنهم زيادة فرصهم في إنجاب طفل سليم من خلال إدارة الظروف الصحية واعتماد السلوكيات الصحية قبل الحمل.

- علم الوراثة
- مشاكل الكروموسومات
- التعرض للأدوية والمواد الكيميائية أو السامة
- الالتهابات أثناء الحمل
- نقص بعض العناصر الغذائية

 

قدم المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها مجموعة خطوات يمكن لمن تخطط للحمل اتباعها للبقاء بصحة جيدة ومنح الطفل بداية صحية في الحياة، كالتالي:

1- حمض الفوليك
احصل على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك (فيتامين ب) يوميا، فإذا كان لدى المرأة ما يكفي منه في جسدها قبل شهر واحد على الأقل من الحمل وأثناءه، فيمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من العيوب الخلقية الرئيسية في دماغ الطفل النامي والعمود الفقري.

 

2- منع الالتهابات
بعض الالتهابات التي قد تصاب بها المرأة أثناء الحمل يمكن أن تكون ضارة للطفل النامي وتسبب تشوهات خلقية.

 

3- المتابعة الطبية
راجعي أخصائي رعاية صحية بانتظام، واحرصي على زيارة الطبيب عند التخطيط للحمل وابدئي في رعاية ما قبل الولادة في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة زيارته طوال فترة الحمل.

 

4- عدم تناول أدوية دون وصف
تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول تناول أي أدوية، إذ يمكن أن تسبب بعض الأدوية تشوهات خلقية خطيرة عند تناولها أثناء الحمل .

 

5- الحصول على اللقاحات
تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول التطعيمات، فمعظم اللقاحات آمنة أثناء الحمل ويوصى باستخدامها مثل لقاح الإنفلونزا والكزاز والدفتيريا والسعال الديكي اللا خلوي.

 

6- السيطرة على السكري
إذا كانت المرأة مصابة بالسكري فمن الضروري الحفاظ عليه تحت السيطرة، إذ يمكن أن يزيد هذا المرض من فرصة حدوث عيوب خلقية ومشاكل أخرى أثناء الحمل

 

7- تجنب تدخين السجائر
تشمل مخاطر التدخين أثناء الحمل الولادة المبكرة وعيوب خلقية معينة (الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق) وموت الرضع، لذا من الأفضل الإقلاع عن التدخين قبل الحمل.

 

8 - علاج الحمى فورا
من الضروري للحامل تجنب ارتفاع درجة الحرارة وعلاجها على الفور، كونه قد يزيد من فرصة إنجاب طفل يحمل بعض العيوب الخلقية.

 

العين الإخبارية 

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