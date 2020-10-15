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الخميس، 15-10-2020 10:35 ص

الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أول علاج للإيبولا

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الوكيل الاخباري – قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأربعاء، إنها وافقت على مزيج من ثلاثة أجسام مضادة وحيدة النسيلة لعلاج فيروس إيبولا.

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ويعد هذا أول علاج يتم اعتماده لفيروس الإيبولا، الذي يقتل ما بين 20٪ و90٪ من الضحايا، اعتمادًا على السلالة.


وصرح مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان في بيان نشره الموقع الرسمي للإدارة: "يُظهر إجراء التزام إدارة الغذاء والدواء المستمر بالاستجابة لتهديدات الصحة العامة - محليا وخارجيا - على أساس العلم والبيانات".

 

وأضاف "لقد أصبحت هذه الموافقة ممكنة بسبب تفانينا الثابت في تسهيل تطوير علاجات آمنة وفعالة للأمراض المعدية كجزء من مهمتنا الحيوية للصحة العامة".


ويتكون عقار إنمازيب من مزيج من ثلاثة أجسام مضادة أحادية النسيلة. وقالت الإدارة إن العقار جرت تجربته على 382 مريضا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس الإيبولا من سلالة زائير في تجربة سريرية.


يشار إلى أن فيروس إيبولا زائير، هو واحد من أربعة أنواع من فيروس إيبولا التي يمكن أن تسبب مرضًا بشريًا مميتا، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر بالدم وسوائل الجسم وأنسجة الأشخاص المصابين أو الحيوانات البرية.


 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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