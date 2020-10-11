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الأحد، 11-10-2020 03:53 م

الغذاء والدواء الأمريكية تقرر سحب دواء شهير لعلاج مرضى السكري 2

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الوكيل الاخباري – قررت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب دواء "ميتفورمين هيدروكلوريد" المستخدم في علاج مرض السكري لتضمنه نسبة عالية من مسببات داء السرطان.
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وقالت الهيئة إن الشركة المنتجة لهذا الدواء (Marksans Pharma Limited)، بعد الاختبارات، "لاحظت أن محتوى مادة آن دي آم إي (NDMA) في بعض القطع يتجاوز حد المدخول اليومي المقبول إي دي إي (ADI) (...) لذلك، من منطلق الحذر الشديد..."، قررت توسيع نطاق عملية السحب من الأسواق التي باشرتها في شهر يونيو الماضي ليشمل مختلف أنواع وأشكال هذا العقار.

وتكمن مشكلة هذا الدواء في كونه يتضمن نسبة عالية من المادة المعروفة بـ N-Nitrosodimethylamine المسببة للسرطان، رغم أنه قادر على خفض نسبة الغلوكوز في الدم عند المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وترى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنه "قد يكون من الخطر على مرضى السكري من النوع 2 التوقف عن تناول الميتفورمين دون التحدث أولاً إلى أخصائي الرعاية الصحية" حسب الصحيفة الأمريكية "نيويورك بوست".




المصدر : سبق

 




 

 


 

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