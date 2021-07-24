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السبت، 24-07-2021 02:17 م

الغناء علاج الاكتئاب ما بعد الولادة

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الوكيل الإخباري - العديد من النساء يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، الأمر الذي يؤثر على قدرتهن على رعاية أطفالهن، وعلى حياتهم لفترة ليست قليلة.

وفي دراسة حديثة، حاول العلماء البحث عن علاج لاكتئاب ما بعد الولادة، فأجروا فحوصات على 134 أماً مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، جرى تقسيمهن إلى ثلاث مجموعات، وأُخضعت كل مجموعة تحت طريقة مختلفة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة: المجموعة الأولى شاركت في الغناء الجماعي، والمجموعة الثانية شاركت في جلسات اللعب الإبداعية، أما المجموعة الثالثة فتلقّت رعايتها المعتادة، التي شملت الدعم الأسري ومضادات الاكتئاب.

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وأظهرت نتائج الدراسة أن المجموعات الثلاث قد تحسنت بعد 10 أسابيع، ولكن المجموعة التي عولجت بالغناء، شهدت انخفاضاً في نسبة الاكتئاب بنحو 35% بعد ستة أسابيع فقط، وهو الأمر الذي يعني أن الأم يمكنها استخدام الغناء مع طفلها لتتخطى اكتئاب ما بعد الولادة في أسرع وقت ممكن.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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