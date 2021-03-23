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الثلاثاء، 23-03-2021 01:00 م

الفئة المعرضة لخطر الغلوكوما في العين!.. دراسة تكشف الأعراض وطرق العلاج

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الوكيل الاخباري - تتعدد الأمراض التي تصيب العين والتي لا نعرف الكثير عنها، ومرض الغلوكوما (ويعرف أيضا بالزَرَق) واحد منها، وهو قد يسبب ضررا كبيرا للعين إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.

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نشر موقع "أونلي ماي هيلث" تقريرا طبيا أفاد فيه بأن الغلوكوما أو الزَرَق يتشكل في قرنية العين بسبب انسداد في الأعصاب التي تنقل السوائل، ويحدث عادة نتيجة وجود تاريخ وراثي للمرض في العائلة.

 

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب الغلوكوما، وتشمل ما يلي:

- إذا كنت فوق سن الأربعين.

- ضعف الرؤية.

- مرض السكري.

- تناول دواء الستيرويد.

- وجود حالة قصر النظر أو طول النظر.

- وجود إصابة في العين.

- وجود حالة ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.  


ونظرا لأن الغلوكوما مرض وراثي، فقد يصيب الأطفال أيضا، ويسمى الغلوكوما الخلقي أو الغلوكوما عند الأطفال.


وهناك حالة أيضا تسمى الزرق الحاد (زرق انسداد الزاوية الأولي)، لا يكون لدى المرضى المصابين بهذا الاضطراب أي فكرة على الإطلاق عما إذا كان لديهم هذا المرض إلا في حال الخضوع لفحص مناسب للعين.


تتمثل الأعراض الرئيسية لمرض الغلوكوما بشكل عام في عدم وضوح الرؤية، وحدوث احمرار في العين. وأفاد الأطباء أنه لا يمكن علاج الغلوكوما إلا إذا كان في مرحلة مبكرة، حيث يكون هناك تشويش في الرؤية ولكن لا يوجد فقدان للرؤية بشكل تام، لأنه في تلك الحالة فإن الجراحة هي الخيار الوحيد للعلاج.


وهناك عدة طرق متاحة لعلاج الغلوكوما في المراحل المبكرة، على سبيل المثال العلاج بالليزر، أو إحدى العلاجات التالية:

- قطرات العين: ستعمل هذه القطرات إما على تقليل تكوين السوائل أو إزالة الانسداد الموجود في العين، ومع ذلك، في هذا العلاج يمكن أن تكون هناك فرص للإصابة بالحساسية، والاحمرار، وعدم وضوح الرؤية، وحدوث تهيج في العين. لذا يجب استشار الأخصائي قبل أخذ أي قطرة للعين.


- الأدوية عن طريق الفم: من الممكن أيضا أن يصف لك الطبيب بعض الحبوب التي تساعد على إزالة الانسداد وتساعد في التدفق الحر، مثل حاصرات بيتا أو مثبطات الكربون.


من جهة أخرى، قد يكون بعض الناس غير مدركين لحقيقة أن الأطعمة التي نستهلكها لها تأثير مباشر على صحة أعيننا، إذ يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي أيضا في الحفاظ على عيون صحية.

 

إذ ينصح الأطباء بتجنب الزبدة والجبن والحليب كامل الدسم للوقاية من الغلوكوما، وبدلا من ذلك تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات، كالخضار الطازجة لكون لها قيمة غذائية عالية ومفيدة جدا لصحة العين.


كما تعتبر الأسماك أيضا مصدرا جيدا للبروتين المثالي لتعزيز صحة العين، وينصح بشكل عام بالتركيز على أحماض أوميغا 3 الدهنية لتجنب المشاكل الأخرى المتعلقة بها.

 

سبوتنيك

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