الوكيل الإخباري - على الرغم من أن تمارين الكارديو والمقاومة تشكّل مزيجاً كلاسيكياً مثالياً لبناء اللياقة البدنية العالية، ثمة تمايز بينهما.

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الفرق بين تمارين الكارديو والمقاومة

لا تتطلّب تمارين الكارديو قضاء ساعات في المشي أو ركوب الدراجة بل هي ببساطة ممارسة الرياضة إلى الحد الذي يزداد عنده معدل ضربات قلب ومعدل الأيض.في حين تساعد تمارين الكارديو على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء التمرين، كما تؤدي إلى ارتفاع في التمثيل الغذائي بعد التمرين، وهذا يعني أنه يتم حرق السعرات الحرارية حتى بعد التمرين

تعمل تمارين الكارديو أيضاً على بناء القدرة على التحمّل لأنها تقوي الدورة الدموية في الجسم.



من خلال الموازنة بين تمارين القلب وتمارين المقاومة ستتمكّنين من حرق السعرات الحرارية وفقدان الدهون الزائدة واكتساب العضلات. كلما زادت الكتلة العضلية في الجسم، زاد معدل السعرات الحرارية التي تحرقها على مدار اليوم.

تمارين الكارديو والمقاومة وفقدان الوزن

عند مقارنة تمارين المقاومة وتمارين الكارديو فيما يتعلق بفقدان الوزن، نجد أن تمارين الكارديو هي الطريقة المثلى لفقدان الوزن وأن تمارين المقاومة هي السبيل لاكتساب العضلات. إلا أن المسألة لم تحسم عند هذه النقطة بشكل نهائي؛ حيث أن الجدل ما يزال قائماً بين عدد من المدارس الفكرية.

حرق السعرات حرارية

تحرق تمارين الكارديو والمقاومة معدلاً متساوياً من السعرات الحرارية، في حين تختلف كيفية أداء كل منها. عندما تقومين بأداء تدريب عالي الكثافة (HIIT)، مثل الركض على جهاز المشي، فأنت تجرين نصف الوقت وتستريحين النصف الآخر. على سبيل المثال: إذا كنت تقومين بالركض لمدة دقيقة واحدة ثم المشي لمدة دقيقتين، فإن النسبة هي 1: 2. ينطبق نفس التفكير عند رفع الأثقال. تحرقين السعرات الحرارية عند رفع الوزن، ولكن بعد ذلك يكون لديك فترات راحة بينهما.



ومع ذلك، يقضي العديد من الأشخاص وقتاً أطول في الراحة أثناء جلسة تدريب الوزن الثقيل أكثر مما يقضونه عند المشي أو الجري على جهاز المشي ما يؤدي غالباً إلى حرق عدد أقل من السعرات الحرارية بعد تمرين المقاومة مقارنة بتمارين القلب.



يستمر الجسم في حرق السعرات الحرارية بعد رفع الأوزان، وهذا ما يُعرف باسم EPOC استهلاك الأكسجين الزائد بعد التمرين. ما يؤثر على عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها من تمرين واحد. لذلك، إذا اخترت تمارين رفع الأثقال، فيجب أن تكون تمارين مكثفة، مع فترات راحة قصيرة بين المجموعات.

لكل من تمارين القلب وتمارين المقاومة القدرة على حرق السعرات الحرارية وتحقيق نتائج رائعة، اعتماداً على كيفية أدائها. ومع ذلك، تميل تمارين القلب إلى تسجيل الأرقام الأعلى عندما يتعلق الأمر بحرق السعرات الحرارية.

فقدان الوزن

يفيد الجمع بين تمارين الكارديو التي تساعد على التخلص من الدهون وبناء العضلات، في تحقيق أفضل النتائج، علماً أن للنظام الغذائي المتبع تأثيراً مهماً على مستوى لياقة الإنسان البدنية أكثر من نوع التمرين الذي يؤديه.

"الطعام قبل اللياقة"، ضعي هذه المقولة في اعتبارك قبل الشروع في أي نوع من التدريبات الرياضية، أي تناول الطعام الصحي وتصحيح حصصك الغذائية أولاً، لأن عادات الأكل غير الصحية والمفرطة يمكن أن تذهب كل العمل الشاق الذي تقومين به خلال تلك الجلسات الرياضية أدراج الرياح.





المصدر - سيدتي