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الأحد، 06-06-2021 01:57 م

الفطر الأسود يتفشى في العراق .. ويصرع ضابطاً رفيعاً

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الوكيل الإخباري - تزايدت أعداد الإصابات بمرض الفطر الأسود في العراق، بعد أيام على تسجيل الحالة الأولى في محافظة ذي قار مطلع الشهر الجاري، فيما توفي ضابط برتبة لواء جرّاء إصابته بالمرض.

ويقول مختصون إن ظهور الفطر الأسود في عدة محافظات عراقية يعد مؤشراً سلبياً يفيد أنه ربما ثمة تفش واسع للمرض في مختلف مناطق العراق، الذي يشهد تسجيل آلاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

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وقال مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية إن "أعداد المصابين ارتفعت بعد تسجيل الحالة الأولى، بشكل غير مفهوم، خاصة وأن المرض غير معدٍ، حيث تشير إحصائيات الوزارة إلى تسجيل نحو 15 إصابة لغاية الآن، بعضها غير مؤكد أو ما زالت في طور الفحص".


وأضاف المصدر الطبي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الوزارة سجلت خلال الأيام الماضية، 4 وفيات في عدة محافظات"، مشيراً إلى أن "الدوائر المختصة تعاني صعوبة نسبية في تشخيص هذا المرض، الذي يصب كبار السن، وأصحاب مرض السكري بشكل خاص".


وتوزعت الإصابات وحالات الوفاة، بين مختلف المحافظات البلاد، الشمالية والجنوبية، وهو ما يثير المخاوف، بشأن وجود عدد أكبر من المصابين، لم يُعلن عنهم، لغاية الآن، أو لم تظهر الفحوصات المتوفرة طبيعة وضعهم الصحي.
وسجلت محافظات ذي قار والسليمانية وواسط جميع حالات الوفاة التي شهدها العراق.

 




 

 


 

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