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الأربعاء، 15-05-2024 01:26 م

الفلفل الأسود.. فوائد عديدة لكن ممنوع على هذه الفئات

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الوكيل الإخباري - يعتبر الفلفل الأسود من أكثر البهارات استخداماً على مستوى العالم لفوائده العديدة لكن هناك فئات ينصح بعدم تناولهم له نظراً لخطورته على صحتهم.

وكشف عالم الأحياء رومان أوبارين الأستاذ المشارك في قسم الأحياء العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية فوائد الفلفل الأسود.

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ويقول: "الفلفل الأسود هو ثمرة نبات الفلفل الأسود Piper nigrum، وهو نبات متسلق، موطنه الهند، ويستخدم منذ فترة طويلة كتوابل ودواء. ويعتبر في الوقت الحاضر، من أكثر البهارات استخداما في جميع أنحاء العالم».


ووفقا لرومان، يعتبر الفلفل الأسود مصدراً مهماً لمواد مفيدة، مثل فيتامين سي وفيتامين كيه والمنغنيز والحديد. كما له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

 

واستخدامه في الطعام يساعد على تحسين عملية الهضم ويمكن أن يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم. ولكن في جميع الأحوال يجب استخدامه بجرعات معتدلة.


ويقول: "ينصح بإضافة الفلفل الأسود إلى الطعام بكمية لا تزيد على 0.58 غرام (ربع ملعقة صغيرة) يوميا، لأن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في المعدة، وخاصة تهيج ظهارة المعدة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات حادة في المعدة أو القرحة أو التهاب البنكرياس أو الحساسية من الفلفل الأسود، فمن الأفضل عدم إضافته إلى الطعام على الإطلاق. ويجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكهن للفلفل الأسود لتجنب الآثار السلبية المحتملة".

 

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