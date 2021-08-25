الفوائد الصحية لزيت السمك

الوكيل الإخباري - كبسولات زيت السمك هي نوع من المكملات الغذائية المتوفرة في الصيدليات، والتي تحتوي على حمض الأوميغا 3 المستخرج من الأسماك، والمهم للوقاية من عدد كبير من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الجسم.

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فوائد كبسولات زيت السمك:

فوائد كبسولات زيت السمك للوقاية من أمراض القلب

بفضل احتوائها على الأوميغا 3، تساعد كبسولات زيت السمك على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وتساعد على تنظيم ضربات القلب، ولكن مع ذلك قبل تناول أي مكمل غذائي؛ من المفضل استشارة الطبيب المختص.

فوائد كبسولات زيت السمك في تقوية المناعة

استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، تبين أنّ حمض الأوميغا 3 يساهم في تقوية جهاز المناعة، خصوصاً ضد أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد.



فوائد زيت كبسولات السمك في القضاء على الكآبة

يساعد تناول كبسولات زيت السمك المنتظم على محاربة الاكتئاب والأرق والتخفيف من وطأة الضغط النفسي.



فوائد كبسولات زيت السمك في الوقاية من الجلطات

أظهرت دراسات علمية متعددة أن تناول زيت السمك يقي من الذبحة القلبية والتجاذبات والموت الفجائي.

فوائد كبسولات زيت السمك في خفض ضغط الدم

يعمل زيت السمك على التقليل من ضغط الدم المرتفع، لكن إذا كنتِ مريضة ضغط؛ فيجب عليكِ مراجعة طبيبك قبل تناول هذه المكملات الغذائية.



فوائد كبسولات زيت السمك لحماية العين

لقد أثبتت بعض الدراسات أنّ الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3؛ لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العيون، علماً أنّ صحة العيون تبدأ في الانخفاض مع التقدم في العمر، مما قد يؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء المرتبط بالعمر، الذي يساعد زيت السمك على تجنبه أو إبطائه.





المصدر - سيدتي



