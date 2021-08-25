الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

القبض على مطلوب طلب اتاوة من مهندس

هيئة الإعلام: لا رسوم على مستخدمي البث المباشر على المواقع التواصل الاجتماعي

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية

أحمد بطاينة .. مبروك المولودة الجديدة يارا

ولي العهد والأمير هاشم يزوران الطالبة مايا الجدعان

الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الأربعاء، 25-08-2021 02:58 م

الفوائد الصحية لزيت السمك

tbl_articles_article_21373_271bc30d7d1-f4cf-4234-9356-b2c6fd761456


الوكيل الإخباري - كبسولات زيت السمك هي نوع من المكملات الغذائية المتوفرة في الصيدليات، والتي تحتوي على حمض الأوميغا 3 المستخرج من الأسماك، والمهم للوقاية من عدد كبير من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الجسم.

اضافة اعلان

 

فوائد كبسولات زيت السمك:

 

فوائد كبسولات زيت السمك للوقاية من أمراض القلب
بفضل احتوائها على الأوميغا 3، تساعد كبسولات زيت السمك على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وتساعد على تنظيم ضربات القلب، ولكن مع ذلك قبل تناول أي مكمل غذائي؛ من المفضل استشارة الطبيب المختص. 

 

فوائد كبسولات زيت السمك في تقوية المناعة
استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، تبين أنّ حمض الأوميغا 3 يساهم في تقوية جهاز المناعة، خصوصاً ضد أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

 

فوائد زيت كبسولات السمك في القضاء على الكآبة
يساعد تناول كبسولات زيت السمك المنتظم على محاربة الاكتئاب والأرق والتخفيف من وطأة الضغط النفسي.

فوائد كبسولات زيت السمك في الوقاية من الجلطات
أظهرت دراسات علمية متعددة أن تناول زيت السمك يقي من الذبحة القلبية والتجاذبات والموت الفجائي.

 

فوائد كبسولات زيت السمك في خفض ضغط الدم

يعمل زيت السمك على التقليل من ضغط الدم المرتفع، لكن إذا كنتِ مريضة ضغط؛ فيجب عليكِ مراجعة طبيبك قبل تناول هذه المكملات الغذائية.

فوائد كبسولات زيت السمك لحماية العين

لقد أثبتت بعض الدراسات أنّ الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3؛ لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العيون، علماً أنّ صحة العيون تبدأ في الانخفاض مع التقدم في العمر، مما قد يؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء المرتبط بالعمر، الذي يساعد زيت السمك على تجنبه أو إبطائه.

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
تجارب-رجيم-الصيام-المتقطع-3

فوائد الصوم المتقطع لخسارة الوزن ومعالجة المشاكل الصحية

كيف-اعرف-ان-عندي-هواء-في-الراس؟-825x510

اعراض هواء الراس وعلاجه

640-173754159-french-fries-in-the-oven

تقتل كل شيء.. الكشف عن خطورة تناول البطاطس المقلية والوجبات السريعة البائتة !

1080688

أعراض مؤلمة يسببها نقص فيتامين B12 في زوايا الفم

organ-meats-high-iron

8 أطعمة تقدم أعلى معدل من الحديد خلافا لغيرها

man_holding_chest

ما هو الفيتامين الذي يقلل خطر الوفاة بالنوبة القلبية؟

أخبار متعلقة
pineapple-759

6 فوائد مذهلة للأناناس.. أحرص على تناوله

لفل

فوائد جمّة للفلفل الحلو

8943531-724755619

فوائد عشبة الإسبغول

لحم

أكثر 6 أطعمة صحية لمن هم فوق سن الخمسين

فوائد_وأضرار_عشبة_السنامكي

فوائد صحية لعشبة السنامكي

فوائد-تناول-فاكهة-التين-الشوكي

فوائد صحية منوّعة للصبار الشوكي