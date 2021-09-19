الفوائد الصحية لعشبة الراوند

الوكيل الإخباري - فوائد عشبة الراوند للكبد، هي مجموعة من الفوائد الصحية التي تتحقق بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الكبد، وتساهم في تعزيز صحته ووظيفته وتقيه من الأمراض والاضطرابات.





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وبشكل عام فإن عشبة الراوند مفيدة للجهاز الهضمي ككل، وكذلك مفيدة لأجهزة الجسم الأخرى، كما في التالي:



1- تناول عشبة الراوند الغنية بالألياف الغذائية يخفض الكوليسترول الضار في الدم.

2- عشبة الراوند تحسن صحة جهاز الدوران وبالتالي تقي من اضطرابات القلب وأمراض الأوعية الدموية.

3- عشبة الراوند غنية بالمعادن وأهمها الحديد والنحاس لذلك فهي تقي من فقر الدم.

4- تعتبر عشبة الراوند من الأغذية الصحية التي تناسب متبعي الحميات الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتضبط الشهية، وهي قلية السعرات الحرارية وتساهم في تحسين عملية الهضم وعمليات الأيض، وتعمل على تخليص الجسم من الدهون.

5- فيتامين ك في عشبة الراوند مهم لصحة العظام، وتناولها يقي من هشاشته ويقويه.

6- بسبب احتواء عشبة الراوند تعالج عدد كبير الألياف والعناصر الغذائية المفيدة والمضادات الحيوية فهي تقي من الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك، والإسهال، والنفخة والغازات، وتشنجات البطن.

7- مضادات الأكسدة في عشبة الراوند لها عدة فوائد منها الوقاية من السرطان، وحماية العيون من الأمراض، ومقاومة علامات التقدم بالسن.

8- تناول عشبة الراوند يسهم في تعزيز صحة الكبد، والعشبة تساعده على ضبط إفراز أنزيماته.



9- في حال الإصابة بأي من الأمراض الكبدية فإن عشبة الراوند تساهم في تخفيف الأعراض المصاحبة للأمراض، خاصة في حال الإصابة بمرض الكبد الدهني أو تليف الكبد.



المصدر - هي