الفواكه الصيفية لكبار السن.. 6 أنواع تحمي من هشاشة العظام

الوكيل الإخباري- يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، تلعب بعضها دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، المرتبط بالتقدم في العمر.

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نستعرض في التقرير التالي، أبرز الفواكه الصيفية التي تساعد على الوقاية من هشاشة العظام، وفقًا لموقعي "WebMD" و "NDTV".





فواكه صيفية للوقاية من هشاشة العظام



1- البابايا

تتميز البابايا باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، المعروف بفعاليته في تحسين قدرة الجسم على امتصاص معدن الكالسيوم وفيتامين د، اللذين يساعدان على تقوية العظام.



2- الأناناس

يحتوي الأناناس على مستويات مرتفعة من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد بدوره على الحد من انخفاض الكالسيوم في الجسم، ومن ثم الوقاية من هشاشة العظام.



وعند تناول الأناناس، يحصل الجسم أيضًا على جرعة جيدة من فيتامين أ، وهو من المكونات الأساسية في العظام.



3- التفاح

مصدر غني بفيتامين سي، الذي لا يساعد فقط على تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم وفيتامين د، بل يساهم أيضًا في تكوين الكولاجين، وهو المواد الأساسية التي تتكون منها العظام.



وتوفر ثمرة التفاح 6% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.



4- التين البرشومي

يوفر التين البرشومي حماية كبيرة ضد الإصابة بهشاشة العظام، ويرجع السبب إلى احتوائه على 90 ملليجرامًا من الكالسيوم لكل حبة متوسطة، فضلًا عن غناه بالبوتاسيوم والماغنسيوم.



5- الخوخ

من الفواكه الصيفية المفيدة للعظام، لأنه يساهم في إمداد الجسم بـ6% من الاحتياج اليومي من فيتامين أ و15% من الجرعة الموصى بها من فيتامين سي على مدار اليوم.



6- الفراولة

تقلل الفراولة من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لاحتوائها على الكالسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين سي، إلى جانب مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة في الجسم.



الكونسلتو الطبي

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