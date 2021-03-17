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الأربعاء، 17-03-2021 01:26 م

القلق الليلي.. إليك الأسباب والحلول

علاج-القلق-وعدم-النوم


الوكيل الاخباري - يعتبر القلق الليلي من المشاكل الشائعة التي يواجهها عدد كبير من سكان العالم. وهي تمنع النوم وتترافق مع عدد من الأعراض الواضحة.

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ومن هذه الأعراض تسارع ضربات القلب وخفقانه والشعور أحياناً بالاختناق وخصوصاً عند منطقة الصدر، فضلاً عن التعرق البارد دون أن يكون لهذا صلة بالحرارة الخارجية.


ومنها أيضاً الشعور بالانفصال عن الواقع وعن الذات والاحساس بالخوف. ومن الممكن أن ينتج هذا عن أسباب مختلفة منها التوتر في الحياة اليومية نتيجة العلاقات الاجتماعية المهنية والمشاكل المادية والتعرض لحادث سبب صدمة نفسية.

كذلك يمكن أن تسبب القلق الليلي بعض العوامل البيولوجية ومنها العامل الوراثي إلى جانب الأفكار السلبية التي تؤدي إلى الشعور بعدم الأمان.


ومن أجل التخلص من هذه المشكلة من الضروري أولاً الحرص على محاربة التوتر عن طريق القيام ببعض النشاطات المسلية مثل الرياضة. كما من المهم تجنب التفكير بطريقة سلبية وخصوصاً قبل النوم. فهذا يمكن أن يسبب القلق مع الأعراض التي ترافقه وقد تتحول المشكلة مع مرور الوقت إلى أرق مزمن.

 

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