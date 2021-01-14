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الخميس، 14-01-2021 11:21 ص

القلق في هاتين الحالتين مرض يحتاج إلى علاج فوري

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الوكيل الاخباري - يعتبر القلق من المشاكل النفسية الأكثر شيوعاً في عصرنا الحالي، وتتفاوت درجته بين شخص وآخر. إلا أنه قد يبلغ مرحلة تحتاج إلى العلاج والمساعدة الطبية.

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ومن الحالات التي تدعو إلى تدخل الطبيب، إظهار الخوف عندما تحين لحظة الخروج من المنزل. فهذا يمكن أن يدل على أن الحالة بلغت مرحلة الاضطراب الخطِر. وإذا لم تُعالج بسرعة فقد تنعكس سلباً على الحياة الاجتماعية والأسرية.


ومن الدلالات السيئة على تطور مرحلة القلق، تفاقمها عند تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من الفوبيا الاجتماعية بحيث يشعرون بعدم الارتياح الشديد حتى في حال لقائهم أشخاصاً آخرين عبر المنصّات الافتراضية.

وفي هاتين الحالتين من المهم استشارة الطبيب الاختصاصي المعالج للمساعدة في تحديد الطريقة الفضلى للتعامل مع الآخرين، وتشخيص الحالة بالشكل الأمثل وإيجاد العلاج المناسب لها. ومن المهم في حال الشعور بالقلق، إقامة حوار مع الذات وشرح أسبابه للتخلص منه.

 

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