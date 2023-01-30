القهوة الخضراء على الرق .. هل هي مفيدة ام ضارة ؟

الوكيل الإخباري-يقبل بعض الأشخاص على شرب القهوة الخضراء قبل تناول وجبة الإفطار، لاعتقادهم أن احتساءها على معدة فارغة يجعلها مشروبًا أكثر فائدة للجسم.

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في هذا الصدد، حذر الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية في مصر ، من تناول القهوة الخضراء على الريق، لما تسببه من أضرار على صحة الجسم.



وقال حماد إن الجهاز الهضمي يتضرر كثيرًا عند شرب القهوة الخضراء على الريق، حيث يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى الإصابة بالتالي :



- الحموضة، تكون شديدة في حالة المعاناة من ارتجاع المريء.

- الغثيان.

- انتفاخ البطن.

- قرحة المعدة.



وأضاف أن سوء التغذية من الأضرار المحتملة لشرب القهوة الخضراء على معدة فارغة، لأنه تقلل من قدرة الجسم على امتصاص عدد من المغذيات، مثل الحديد والكالسيوم.



ونفى صحة الاعتقاد الشائع الذي يفيد بأن شرب القهوة الخضراء على الريق يساعد على زيادة التركيز والشعور باليقظة، موضحًا أن مادة الكافيين الموجودة بها تقلل من مستويات الكورتيزول في الجسم، مما يؤدي إلى النعاس وتشتت الانتباه.



واختتم حماد حديثه بالإشارة إلى أن أفضل وقت لشرب القهوة الخضراء في اليوم "هو بين الوجبات"، مع ضرورة تناولها بمعدل 1 - 2 كوب في اليوم، للحصول على فوائدها بشكل آمن.



الكونسلتو الطبي

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