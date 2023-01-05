القوة العقلية لأطفالنا أمانة.. 7 أخطاء خطيرة تهددها يجب الحذر منها

الوكيل الإخباري - قدّم الخبراء 7 نصائح تساعد الآباء على نحن تعزيز المرونة العاطفية والعقلية لدى أطفالهم، باعتبار أن ذلك الأمر أصبح في الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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وكشفت الدراسات أن الأطفال الأقوياء عقليًا لا يكونون فقط هم الأكثر استعدادًا للتعامل مع المشكلات المستقبلية بأنفسهم، وإنما يكونون الأكثر عرضة للانخراط في المدرسة ووظائفهم المستقبلية، وفيما يلي 7 أخطاء ينبغي الحذر منها:



1- الاستخفاف بمشاعر الطفل

ولتجنب الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها أولياء الأمور في هذا المجال، أفادت "CNBC" بأنه من الضروري التقليل من مشاعر ابنك، حيث يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه من الصحي التعبير عن مشاعرهم والتحدث عنها.

وعندما يخبر الآباء أطفالهم بأشياء مثل "لا تحزنوا عليها" أو "إنها ليست مشكلة كبيرة"، فإنهم يرسلون رسالة مفادها أن المشاعر غير مهمة وأنه من الأفضل قمعها.

إذا كان طفلك يُظهر تعبيرات عن الخوف أثناء عاصفة شديدة، على سبيل المثال، فكّر في قول: "أعلم أنك خائف الآن"، ثم اسألهم عما يعتقدون أنه سيجعلهم يشعرون بتحسن، هذا يعلمهم كيفية إدارة العواطف والتعامل معها بأنفسهم، والهدف هو مساعدتهم على ممارسة حلول العصف الذهني حتى يجدوا شيئًا يُفعل.



2- الإصرار على الإنقاذ من الفشل

من الأمور المهمة كذلك عدم الإصرار على إنقاذهم من الفشل، فالآباء يصعب عليهم كثيرًا رؤية أبنائهم يواجهون تحديات يمكنهم هم حلها بسهولة نيابةً عنهم، لكن، على سبيل المثال إذا كان أداء طفلك سيئًا في المدرسة، فأنت تعلم أن إخباره بإجابات الواجب المنزلي لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية؛ لأنه لا يمكنك التواجد في الفصل عندما يتعين عليهم إكمال تلك الاختبارات بمفردهم.

وعليك أن تتذكر أن الفشل جزء كبير من النجاح، إذا لم تُمنح الفرصة للأطفال لتعلم الدروس التي تأتي مع الفشل، فلن يطوروا أبدًا المثابرة التي يحتاجون إليها للنهوض مرة أخرى بعد الانتكاسة.



3- الإفراط في تناول الطعام

ويجب كذلك الحذر من الإفراط في تناول الطعام؛ لأنهم بذلك يفقدون المهارات المتعلقة بالقوة العقلية، مثل الانضباط الذاتي.



4- توقّع الكمال على الدوام

ومن النصائح عدم توقع الكمال، وإدراك أن القوة العقلية لدى أطفالك ترتبط بوضع التوقعات الواقعية، وملاحظة أن النكسات التي يواجهونها ستظل تعلمهم دروسًا قيّمة في الحياة وكيفية النجاح في المرة القادمة.



5- الحرص على شعورهم بالراحة دومًا

وينبغي على الآباء التوقف عن محاولة التأكد من شعور أبنائهم بالراحة دائمًا، ومعرفة أن اعتناق اللحظات غير المريحة يمكن أن يعزز القوة العقلية.



6- عدم وضع حدود فاصلة

وعلى الآباء وضع حدود واضحة بينهم وبين الطفل، نظرًا لأن الأطفال الأقوياء عقليًا لديهم آباء يفهمون أهمية الحدود والاتساق، كما يمكن أن يؤدي الرضوخ والسماح بالتفاوض على القواعد في كثير من الأحيان إلى صراعات على السلطة بينك وبين طفلك.



7- نسيان الاعتناء بالذات

وفي النهاية، يجب عليك كأب أو أمّ عدم نسيان الاعتناء بنفسك، حيث يكون من المهم تصميم عادات الرعاية الذاتية لأطفالك، ويجب أيضًا ممارسة مهارات التأقلم الصحية أمام أطفالك.

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