الجمعة 19-03-2021
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الجمعة، 19-03-2021 10:43 ص

الكشف عن أخطر أنواع المكسرات للإنسان

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الوكيل الاخباري - كشفت اختصاصية التغذية الروسية، ماريا شوبينا، عن أخطر أنواع المكسرات على جسم الإنسان، مشيرة إلى أن التناول المفرط لها قد يسهم في الإصابة بأمراض خطيرة.

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وقالت الخبيرة شوبينا لموقع قناة "زيفزدا" الروسية، إن "هناك أنواع من المكسرات التي تشكل خطرا على الإنسان وأبرزها الفول السوداني واللوز والمكاديميا".

 

وأضافت الخبيرة، قائلة: "إذا تحدثنا عن مخاطر المكسرات، فعندئذ في المقام الأول سأضع الفول السوداني، لأنه غالبًا ما يحتوي على مادة الأفلاتوكسين، وهي مادة سامة ينتجها العفن الذي غالبًا ما يصيب الفول السوداني وهي مادة خطيرة قادرة على إفراز مادة مسرطنة، كما يمكن أن يسبب تأخر في النمو لدى الإنسان ويمكن أن يقلل من دفاعات الجسم، مما يجعله أكثر عرضة للعدوى".

كما أوضحت الاختصاصية أن اللوز يمكن أن يكون خطيرًا لأنه "أحد أكثر مسببات الحساسية شيوعًا بين المكسرات والمكاديميا لأنه الأكثر بدانة والأكثر تغذية من بين جميع أنواع هذا المنتج.


كما وصفت الخبيرة المكسرات الأكثر فائدة برأيها، وهي الجوز والكاجو والبندق.
وقالت بهذا الصدد: "أفضل 3 مكسرات صحية، أود أن أدرج الجوز الذي يحتوي أوميغا 3 والكاجو لأقل محتوى من السعرات الحرارية ولأعلى محتوى بروتين، بالإضافة إلى البندق الذي يحتوي على عدد قياسي من المغنيسيوم".


وأكدت في الوقت نفسه أن جميع المكسرات جيدة وصحية بطريقتها الخاصة، ومع ذلك، لا يمكن تجاوز المعدل اليومي المسموح به من 20-40 غرامًا من المكسرات، وهو ما يتوافق مع وجبة صغيرة واحدة.

 

سبوتنيك

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