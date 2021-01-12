الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة تنفذ 716 زيارة تفتيشية لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

4 مقترحات لدوام طلبة المدارس بين يدي الملك

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح هام من مدير عمليات خلية أزمة كورونا

تفاصيل اجتماع الملك مع الخصاونة والتوجيه بفتح المدارس والقطاعات

كيف ستكون العودة للمدارس في الاردن ؟

تجارة عمان تستحدث خطاً ساخناً لخدمة منتسبيها

51 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

تعميم من رئاسة الوزراء

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

الثلاثاء، 12-01-2021 03:44 م

الكشف عن أسباب الشعور الدائم بالبرد!

2015_11_29_10_4_4_231 (Custom)


الوكيل الاخباري - وصفت الطبيبة الروسية المختصة، أكسانا موروزوفا، بأن الشعور الدائم بالبرد يعود لأسباب صحية، ناصحة الأشخاص الذين يعانون من ذلك بإجراء مراجعة طبية للوقوف على الأسباب.

اضافة اعلان

وأرجعت الطبيبة الشعور بالبرد إلى عدد من العوامل الصحية، كحدوث قصور في عمل الغدة الدرقية، فالهرمونات التي تنتجها هذه الغدة مسؤولة عن التنظيم الحراري. 


موضحة بأن نقص هذه الهرمونات يتسبب بحالة من البرودة لصاحبها.
وأوضحت الطبيبة بأن انخفاض ضغط الدم يعتبر عاملا مساهما في استمرار الشعور بالبرد، ويتميز بتباطؤ الدورة الدموية، وضعف الأوعية الدموية، مما يساهم في هذا الشعور.


ووصفت الطبيبة بأن التدخين يساهم بتصلب الشرايين الأمر الذي يؤدي للشعور بالبرد الدائم بالإضافة للإجهاد العاطفي.


كما ويمكن أن يتسبب فقر الدم الذي يتميز بانخفاض مستوى الهيموجلوبين، الذي يوصل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، في الشعور المستمر بالبرد. والسبب الرئيسي لانخفاض مستويات الهيموجلوبين هو سوء التغذية مع نقص الدهون الحيوانية والبروتينات.


تفسير آخر هو فقدان الدم وأمراض الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى أن الأمراض المعدية، تعتبر أحد العوامل التي تدفع للشعور المستمر بالبرد، بحسب ما نقل موقع medikforum.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2020-12-23_03-48-28_105801 (Custom)

فاكهة شتوية ترفع الضغط المنخفض

2020_9_17_17_25_41_26 (Custom)

لمتبعي الدايت .. 6 أنواع جبن تساعد على فقدان الوزن

المسار-مائدة (Custom)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشاء ثقيل؟

900x450_uploads,2020,09,05,dea64bec6b (Custom)

بعيداً عن الحليب.. أطعمة مليئة بالكالسيوم لصحة عظامك

النقرس_والجنس__هل_هناك_أي_تأثير_سلبي؟_وهل_يمكن_تفاديه؟ (Custom)

عوامل تزيد من خطر الإصابة بداء النقرس

nsyh_ltskhyn_ltm_blmykrwyf (Custom)

استخدامات مذهلة لا تتوقعها للميكروويف .. تعرف عليها

أخبار متعلقة
b3_17 (Custom)

طريقة لتحسين المزاج السيئ في 5 دقائق فقط

Doc-P-778823-637447382227916004

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة يومياً

5fe5f9634c59b750b53c4fc2

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!

main_image5f06224edf3c4

فوائد مذهلة لتناول الأطعمة النيئة

6e13f6d32b2de05532207a0b627b8f9a

أطعمة غذائية لمحاربة جفاف العيون

النوبة-القلبية-1599927973

علامات تحذيرية لاحتمال إصابتك بنوبة قلبية صامتة!