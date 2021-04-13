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الثلاثاء، 13-04-2021 03:24 م

الكشف عن أسباب زيادة وزن البعض في شهر رمضان!

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الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة تغذية أسباب زيادة وزن البعض خلال شهر رمضان المبارك.

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن اختصاصية التغذية سوسن وزان جبري أنه: على الرغم من فترات الصوم خلال الشهر، يعاني الكثيرون من زيادة في الوزن بعد انتهاء الشهر الفضيل.

 

وأشارت إلى أن هذه النتيجة تثير تساؤلات عديدة في فكر الصائم كل عام بشأن أسباب اكتساب الوزن.


وأوضحت أن السبب في ذلك هو تناول وجبات غنية بالدهون، والسكر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على القليل من الألياف.

ولفتت إلى أن طبيعة هذه الوجبات يجعلها مصدرا للسعرات الحرارية المرتفعة.


وأشارت إلى أن الوجبات الصحية التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان ينبغي أن تقل فيها السعرات الحرارية، وتكثر فيها الأطعمة الغنية بالألياف لتفادي مشكلة الوزن الزائد.

 

سبوتنيك

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