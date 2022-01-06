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الخميس، 06-01-2022 07:32 ص

الكشف عن أعراض أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة

سرط


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان.

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ونقل موقع "Express" عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.


وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبا ما تكون داكنة أو بنية اللون. هذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانا بالحكة. بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.


وقالت الهيئة: "يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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