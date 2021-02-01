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الإثنين، 01-02-2021 01:10 م

الكشف عن أعراض غير عادية لنقص فيتامين D

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الوكيل الاخباري - أشارت صيدلانية أمريكية إلى عوارض جديدة غير اعتيادية، تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين "د".

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نشرت الصيدلانية الأمريكية سوزي كوهين، على موقعها الشخصي على الإنترنت قائمة بهذه العلامات منها:

 

- حب الشباب.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- البكاء.

- التعب.

- القولون العصبي.

- الانتفاخ.

- التهاب القرنية والملتحمة الجاف.

- آلام الجسم.

- ضعف العضلات.

- ضعف الوظائف الإدراكية.

- الاعتلال العصبي.

- التنكس البقعي.

- تفاقم أمراض المناعة الذاتية.

- الحساسية.


ودعت كوهين، جميع المرضى الذين يراجعون عيادات الأطباء، بوصف جميع ما يعانونه دون خجل، حتى يساعد ذلك عمل الأطباء في تحديد نوعية العلاج.


قائلة: "يحتاج العديد من الأطباء إلى معرفة جميع الأعراض التي تعاني منها لفهم ما إذا كانت مرتبطة بها. وهذا سيضمن العلاج الصحيح. لا حرج في ذكر جميع الأعراض التي تتعامل معها. ربما سيلاحظ طبيبك أن نقص فيتامين "د" وسينصحك بالحبوب والحقن.

 

تشمل العلامات الأخرى لنقص فيتامين (د) ارتفاع نسبة السكر في الدم، والطفح الجلدي المتكرر، ومشاكل في الجهاز البولي، وقشرة الرأس، ونوبات الحزن".


كما تنصح كوهين بإدراج المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د" في النظام الغذائي، بالإضافة إلى تناول مجمعات الفيتامينات، بعد مناقشة اختيارهم مسبقًا مع طبيبك.

 

سبوتنيك

 

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