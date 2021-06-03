الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 12:59 م

الكشف عن أعراض مرض خطير يزورنا ليلاً

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الوكيل الإخباري - كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أعراض مرض تشرح الشريان الأورطي الطبقي الخطير التي تظهر في الليل فقط.

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ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من أعراض هذا المرض، الشعور بألم في الظهر ليلا.


ويقول، "حتى أبقراط قال: عندما لا يختفي ألم الظهر ليلا ‘ فإنه قد يكون علامة سيئة".


ويستشهد مياسنيكوف من ممارساته العملية، مشيرا، إلى أن إحدى النساء شكت من ألم في الظهر ليلا، وفي الصباح توفيت نتيجة تمزق الشريان الأورطي.


ويقول، "دائما اقول، يمكن أن يحدث أي شيء. فأنا لم اشعر أبدا بالألم، ولكن حاليا أشعر بألم في ظهري"، ربما اعتقدت في الليل أن السبب تشنج عضلي أو نتيجة الضغط بقوة. ولكن في الصباح اتضح أنه بسبب الهربس الذي انتشر في ظهري".

ويدعو مياسنيكوف، إلى استشارة الطبيب الأخصائي عند ظهور هذه الأعراض من أجل تشخيص السبب ووصف العلاج اللازم.


ويضيف، تسلخ الأبهر (تشرح الشريان الأورطي - Aortic dissection) هو مرض، يحصل فيه تمزق الطبقات الداخلية للأوعية الدموية الكبيرة تحت تأثير ضغط الدم، ما ينتج عنه "ممرات زائفة"، ويحدث تسلخ الشريان الأبهر، نتيجة تدفق الدم عبر مناطق التمزق في الطبقة الداخلية للشريان.

 

المصدر- الديار 


 




 

 


 

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