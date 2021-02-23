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الثلاثاء، 23-02-2021 12:20 م

الكشف عن أعراض مرض زونا الغريب الذي يسبّبه التوتر

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الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة التوتر، وهي تؤدي إلى مشاكل أخرى صحية ونفسية، ومنها مرض زونا الغريب.

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وتصف دورية MSD الطبية هذا المرض بأنه يطلق بعض الإشارات بعد مرور يومين إلى 3 أيام قبل أن يظهر بوضوح. ومن هذه الإشارات الألم، الإحساس بالوخز، الحكة في جانب واحد من الجسم... ثم تبدأ بعض الجيوب المحاطة بمناطق حمراء بالظهور.

 

وغالباً ما يحدث هذا في محيط الأعصاب المصابة، وقد تظهر هذه العلاملات في أماكن أخرى من الجسم.


وبعد مرور أيام عدة على ذلك، تبدأ هذه الأكياس بالجفاف وتغطّيها قشرة سميكة. ومن الممكن أن يظهر هذا في الكثير من الحالات على الصدر أو الخاصرتين أو الظهر أو أسفل البطن أو الرقبة أو الوجه. كما قد يترافق في بعض الأحيان مع ارتفاع درجة الحرارة. ويمكن الطبيب الاختصاصي أن يصف الدواء المناسب. أما العلاج الأفضل فيبقى الحد من الشعور بالتوتر.

 

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