الكشف عن الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين

الوكيل الاخباري - يرى طبيب الأوردة الدموية الروسي، سيرغي دروبيازغو، أن مرض القلب والأوعية الدموية، الذي يحدث بسبب تصلب الشرايين، هو السبب الرئيسي للوفاة.

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وقال الطبيب الروسي لقناة "زفيزدا": "الناس يموتون من أمراض القلب والأوعية الدموية. والسبب في ذلك هو تصلب الشرايين، أي ترسبات في الشرايين. يبدأ ترسب اللويحات في سن مبكرة إلى حد ما - في 30 عاما، بعد 40 عاما".



وأضاف الطبيب أنه لا يجب انتظار أولى أعراض المرض.

وتابع: "تظهر الأعراض عندما يكون الوعاء مغلقًا بنسبة 70-80%. بعد ذلك، تنفجر اللويحة. ثم يمكن أن تحدث نوبة قلبية أو سكتة دماغية".



وفقًا له، من الضروري في المراحل المبكرة إجراء فحص طبي: لدراسة ملف الدهون، وإجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين.



قام الطبيب أيضًا بإدراج الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين، مشيرا إلا أنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور.



وعدد الأعراض قائلا: "عدم الثبات عند المشي والدوار وعدم وضوح الرؤية وتدهور مؤقت في الرؤية، ألم في الساقين عند المشي".

سبوتنيك