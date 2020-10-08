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الخميس، 08-10-2020 09:31 ص

الكشف عن العلاقة بين الغضب والقلق وزيادة الوزن

من الذات


الوكيل الاخباري - عند الشعور بالغضب أو الانفعال أو القلق والتوتر يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول كمية كبيرة من الطعام. وهذا ما يؤدي بالتالي إلى اكتسابهم الوزن الزائد. ويمكن تفسير هذا بطريقة علمية، ففي هذه الحالة ينتج الجسم المزيد من هرمون الأدرينالين.

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وعند تراجع موجة الغضب ينخفض هذا المستوى ما يدفع إلى الشعور بالحاجة إلى تعويض الطاقة التي تم فقدانها. ولهذا يمكن اللجوء إلى تناول الطعام وخصوصاً ذلك الذي يحتوي على الدهون الضارة والسكر.


ومن أجل وضع حد لهذه المشكلة ينصح الخبراء باستبدال طريقة التعويض. ويذكرون في هذا السياق القيام ببعض النشاطات ومنها ممارسة التمارين الرياضية أو التنزه في مكان عام لأن هذا يساعد برأيهم على تحسين المزاج كما على نسيان الرغبة في تناول الطعام.


كذلك نبه الخبراء إلى ضرورة الحرص على التخلص من القلق لأن هذا يزيد الشعور بالتوتر ويسبب ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول. واضافوا أن هذا يمكن أن يلحق الضرر مع مرور الوقت بصحة القلب وأن ينعكس بطريقة سلبية على الوزن.

 

وأوضحوا أن هذا الهرمون يحول السكر في الدم إلى دهون ويبطئ عملية الهضم ما يمكن أن يسبب اكتساب الوزن وتراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة.

 

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