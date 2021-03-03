الكشف عن العواقب الوخيمة لارتفاع ضغط الدم وأسبابه

الوكيل الاخباري - قال الطبيب والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي أزمة ارتفاع ضغط الدم إلى عواقب وخيمة.

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ووفقا له، يمكن أن تؤدي الزيادة الحادة في الضغط إلى سكتة دماغية. في الوقت نفسه، شدد الطبيب على أن أزمة ارتفاع ضغط الدم لا تحدث "من تلقاء نفسها".



وأوضح مياسنيكوف على الهواء في قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هذا انسحاب من العلاج، أو علاج خاطئ، أو أنك لم تلحق به عندما توقف الضغط عن السيطرة".



ارتفاع ضغط الدم يحدث مصحوبا بتدهور عام في الحالة، وتستمر من عدة ساعات إلى عدة أيام.

سبوتنيك

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