الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تبحث في حذف الوحدة الأخيرة من كل مادة لطلاب التوجيهي

تعليق الدوام في مؤسسة المتقاعدين العسكريين غداً

التعليم العالي : تحديد الطاقة الاستيعابية لكليات الطب

الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تعديل الحظر الليلي اعتباراً من اليوم

عطلة رسمية الخميس تسيطر على مواقع التواصل

مؤتمر صحفي للكشف عن قرارات هامة اليوم

أمر دفاع لإلزام المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى كورونا

عبيدات :لا يتوقع أن يؤدي تلقي اللقاح لمضاعفات طويلة الأمد

إغلاق محلات بيع المشروبات الروحية حتى صباح السبت

بعد شائعات متداولة والد العمري يرد - شاهد

الأربعاء، 10-03-2021 02:47 م

الكشف عن المخاطر المحتملة للسباحة

870541


الوكيل الاخباري - أعلنت أولغا شميلفا، المتخصصة في التربية البدنية العلاجية، أن التدريب المكثف على السباحة يمكن أن يكون خطيرًا مع هشاشة العظام المتقدمة.

وقالت لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "تحتاج أولاً إلى تصحيح كثافة عظامك بالعلاج الصحيح وبالتمارين الرياضية. بعد ذلك فقط يمكنك الذهاب إلى تدريب مكثف على السباحة".

وبحسب الاختصاصية، فإن العلاج برفع الأثقال يقوي مشد العضلات ويمنع الكسور حتى في حالة الإصابة بهشاشة العظام. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر مركبات الفيتامينات المعدنية والمستحضرات الهرمونية، التي يجب أن يصفها طبيب الغدد الصماء، على كثافة العظام.
وأضافت: "لا يمكن السباحة إلا بعد إجراء العلاج".

هشاشة العظام هي السبب الرئيسي لكسور العمود الفقري. والنساء بعد سن الخمسين معرضات بشكل أساسي للإصابة بهذا المرض.

اضافة اعلان
 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7600116-1457347273

6 علامات تدل على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث!

212061-SodiumAndSalt

دراسة: مادة غذائية تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

2030323

احذر.. لا تتناول الفاكهة ليلا لهذه الأسباب

مأكولات-للوقاية-من-السرطان2

أفضل المأكولات للحماية من السرطان

tbl_articles_article_19100_9132b6d303-7e93-4d01-9aa0-8a80fe8335e3

7 أطعمة عليك تناولها للحفاظ على صحة كليتيك

1-1283600

كيف يؤثر الشاي على ضغط الدم؟