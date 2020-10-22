الكشف عن المنتجات التي تسبب نوبات الصداع لدى الإنسان

الوكيل الاخباري - كشف طبيب الأعصاب في روسيا "رينات بوغدانوف"، عن المنتجات الخطرة التي قد تثير نوبات الصداع النصفي لدى الإنسان.

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وقال: "إن الشوكولاتة والجبن المعتق والمضافات الغذائية واللحوم المدخنة وعدد من المنتجات الأخرى، خاصة تلك التي تحتوي على مواد هرمون السيروتونين، يمكن أن تثير نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص".



كما أضاف: "غالبًا ما يحدث الصداع للأشخاص الذين يجهلون المسببات، أما الذين يدركون ذلك فهم بالأغلب لا يتناولون هذه المنتجات التي يمكن أن تثير صداعا لهم"، وتابع: "على سبيل المثال، الشوكولاتة واللحوم المدخنة والمضافات الغذائية - النتريت والنترات والغلوتامات الأحادية الصوديوم والجبن المعتق والبارميزان الأزرق وجبنة موزاريلا".

ووفقا له، فإن الطعام الذي يثير نوبات الصداع النصفي يجب أن يشمل في المقام الأول الأطعمة الغذائية التي تحتوي على مواد تؤثر على نظام السيروتونين في الدماغ، مشيرا أنه "لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الوجبات يجب أن تكون مجزأة نحو 5-6 مرات في اليوم، كما يمكن للجوع أيضًا أن يثير الصداع النصفي".

سبوتنيك

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