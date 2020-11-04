الكشف عن حمية غذائية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة تغذية اهمية "حمية DASH" المصممة للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه.

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وكشفت الخبيرة الأسس الغذائية لهذا النظام الغذائي، وبحسب نورهان ناصر، فإن هذه الحمية الغذائية ترتكز على العناصر التالية:

- تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

- منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.

- الأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات.

- التقليل من الأطعمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة، واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان الكاملة الدسم.

- الحد من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات.

- الأعشاب والتوابل وذلك من أجل جعل الطعام ألذ دون ملح.

- المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.

- وضع حدّ لكميات الصوديوم عند 2300 ملليغرام في اليوم.

- خفض مستويات الملح في الوجبات الغذائية.



وأشارت إلى أن هذه الحمية الغذائية تتضمن حسنات متنوعة، في مقدمتها: التوازن الغذائي، وإمكانية اتباعها على المدى الطويل، والمساعدة في خسارة الوزن لأنها قائمة على خيارات صحية.

سبوتنيك

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