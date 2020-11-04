الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو ضجت به مواقع التواصل

استقبال 230 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا

الكشف عن مصير أسعار الذهب محليا بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

أمن الدولة تصادق على تهم مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

الضمان : تعليق دوام إدارة فرع ضمان معان يوم غدٍ الخميس

طبيب الفقراء الاردني في ذمة الله

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

الغذاء والدواء: رقابة مكثفــة على محال بيع الشاورما

برنامج الوكيل ينعى السعود وشقيقه والدعاء بشفاء نجليه - فيديو

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا




الأربعاء، 04-11-2020 03:22 م

الكشف عن حمية غذائية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

image


الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة تغذية اهمية "حمية DASH" المصممة للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه.

اضافة اعلان

وكشفت الخبيرة الأسس الغذائية لهذا النظام الغذائي، وبحسب نورهان ناصر، فإن هذه الحمية الغذائية ترتكز على العناصر التالية:

 

- تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
- منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.

- الأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات.

- التقليل من الأطعمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة، واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان الكاملة الدسم.
- الحد من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات.
- الأعشاب والتوابل وذلك من أجل جعل الطعام ألذ دون ملح.
- المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.
- وضع حدّ لكميات الصوديوم عند 2300 ملليغرام في اليوم.
- خفض مستويات الملح في الوجبات الغذائية.


وأشارت إلى أن هذه الحمية الغذائية تتضمن حسنات متنوعة، في مقدمتها: التوازن الغذائي، وإمكانية اتباعها على المدى الطويل، والمساعدة في خسارة الوزن لأنها قائمة على خيارات صحية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18975_615b4a813ee-db83-45f5-8f80-565b701b2628

امتنع عن تناولها.. أطعمة ومشروبات تقلل من كثافة العظام

20200606222352950

أصناف هامة في وجبة الافطار لتعزيز نمو الشعر

127-173842-watery-diarrhea-virus-rota_700x400

5 علامات تُنذر بإصابة طفلك بـ الجفاف

bigstock-Chewing-Gum--102607340_666348_large

فوائد وأضرار تناول العلكة باستمرار

127-164054-vitamin-d-protecting-bones-fatigue-ramadn-2-1

تجنبا لأمراض خطيرة.. طرق تعزز مستويات فيتامين د في الجسم

155966027905345400

نصائح هامة لمنع حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي

أخبار متعلقة
920172612341195

أطعمة صحية شائعة لا تساعد على خسارة الوزن!

714

عوامل تحول الطعام إلى خطر كبير

90fcc515f1bc7af79207465c22feeb70

عوامل تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

5eef16cd2efa4

هل يمكن خسارة الوزن بتناول مزيد من الطعام؟

0907defffd7c7a6e5e22a8b3e4c4e7cc

طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

f291411094565

اكتشاف فائدة عظيمة للدهون لم تكن معروفة من قبل