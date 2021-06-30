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الأربعاء، 30-06-2021 03:04 م

الكشف عن سبب الرغبة الشديدة بالنوم بعد تناول الطعام!

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الوكيل الاخباري - تحدث طبيب عن سبب الشعور بالحاجة للنوم بعد تناول وجبة غذائية، ناصحا في الوقت ذاته طريقة لتناول الطعام دون الشعور بالحاجة للاسترخاء.

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ونصح طبيب الغدد الروسي، بافل بارانوف، بعدم تناول وجبة طعام تحتوي الكثير من الكربوهيدرات.


وقال بأن الرغبة في أخذ قيلولة يرتبط بتناول وجبة دسمة، وبالتالي تأثيرها على عمل الأوركسين داخل جسم الإنسان، فهذه المادة تنظم عملية اليقظة والإثارة والشهية، بحسب ما نقل موقع "زفيزدا" الروسي.


ويتم إنتاج الأوركسين من منطقة "تحت المهاد" ( تحت المهاد حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية) ويؤثر على عمليات التمثيل الغذائي والإيقاعات اليومية والحاجة إلى النوم.


وأضاف الطبيب، قائلا: "إن الوجبة الدسمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، خاصة البسيطة منها، تتحول إلى قمع لنشاط الأوركسين وظهور الرغبة الشديدة في النوم".


ونصح الطبيب بتقسيم كمية الكربوهيدرات المستهلكة على عدة وجبات على مدار اليوم والحفاظ على توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وتفضيل تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسمي المنخفض.

 

سبوتنيك

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