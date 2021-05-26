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الأربعاء، 26-05-2021 01:50 م

الكشف عن سبب رغبتنا الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة!

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الوكيل الاخباري - لا شك وأنك تساءلت يوما ما عن سبب رغبتك الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة أو المالحة المذاق، حتى وإن كان هذا الأمر ليس بشكل يومي لكنه يحدث معك في معظم الأحيان.

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أوضحت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، إيرينا بيريزنايا، عن أسباب رغبتنا في تناول الأطعمة الحلوة أو المالحة، وقالت: "إنه عادة ما ينجذب أغلب الناس إلى الحلويات أكثر من الأطعمة المالحة"، وفقا لما نقله موقع "ميديك فوروم رو" الروسي.

 

وأرجعت الطبيبة السبب إلى أن "حاجة الجسم للحلويات وكقاعدة عامة، هو أن "الجسم دائما بحاجة إلى تجديد الطاقة وهذا يكون عن طريق الكربوهيدرات، ولأن الأطعمة السكرية مشبعة بالكربوهيدرات، فغالبا ما يتم الشعور بهذه الحاجة بعد الأنشطة التي تتطلب إجهادا جسديا أو فكريا أو في الظروف التي لا يأكل فيها الشخص لفترة طويلة".


كما أشارت الطبيبة إلى أن "الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة تشير إلى انخفاض مستويات السيروتونين في الدم المسؤولة عن تنظيم المزاج". ويحتاج الجسم في المعدل الطبيعي العام من 101 إلى 283 نانوغرام في الميليلتر الواحد".


وقالت إن "هذه الرغبة في تناول الأطعمة السكرية لا تستدعي القلق من الإصابة بمرض ما، إذا كان يحدث ذلك مرة واحدة".


لكن أشارت الطبيبة إلى أن "الرغبة في تناول الأطعمة المالحة قد يكون إشارة على نقص الكلور في الجسم".


وتابعت: "في حالة الرغبة الشديدة في تناول الملح، فأنت بحاجة إلى مراقبة مدى ثباته، فإذا تناول الشخص ما يكفيه من الملح لكنه يشعر دائما بأن الطعام غير مملّح، فإن الأمر بالفعل يستحق التشخيص للكشف عن الأمراض".
وأضافت: "قد يكون الأمر متعلقا بمشاكل في الغدد الكظرية".

 

سبوتنيك

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