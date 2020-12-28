الكشف عن طريقة غريبة لتسريع خسارة الوزن

الوكيل الإخباري- يعتبر تناول الطعام الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية من افضل الطرق التي تساعد على خسارة الوزن. لكن من الممكن الاستعانة في موازاة هذا ببعض طرق التنفس ومنها تلك التي تعرف باسم تمرين Frolov. ويقوم هذا التمرين على الاستعانة بعبوة بلاستيكية فارغة وعلى القيام بهذه الخطوات.



1 يتم اسناد الجسم على الأطراف الأربعة مع شد الرقبة من خلال تحريك الأسنان.



2 يجب في هذه الحالة تنشق الهواء ثم لفظه بواسطة الصدر.



3 يجب تنشق الهواء من الأنف مع وضع العبوة البلاستكية في الفم. وبعد هذا يمكن لفظه ببطء.



4 من المفيد تكرار هذه العملية 15 مرة. لكن يجب فعل هذا بحذر والانتباه والتوقف عن ذلك عند الشعور بالدوار أو بأي شكل من اشكال الانزعاج. ومن الضروري في المقابل التخلي عن العادات الحياتية السيئة ومنها تناول المشروبات الغنية بالسكر والمأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون وعدم النوم بشكل جيد وشرب القليل من الماء.

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المصدر: لها



