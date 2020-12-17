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الخميس، 17-12-2020 02:49 م

الكشف عن عامل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

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الوكيل الاخباري - اكتشف علماء جامعة كامبريدج البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية، مقارنة بالذين لا يعانون من مشكلات نفسية.

وتفيد مجلة British Heart Foundation ، بأن العلماء درسوا وحللوا السجلات الطبية لأكثر من نصف مليون شخص، لم يعانوا سابقا من مشكلات في القلب. وقيم الباحثون حالتهم، استنادا إلى إجاباتهم عن الأسئلة المتعلقة بمزاجهم ومظاهر الاكتئاب، خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث منح الذين عانوا من هذه الأعراض درجات عالية والآخرين درجات منخفضة.

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واكتشف الباحثون بعد مضي عشر سنوات، أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب الشديدة، يعانون من مشكلات في القلب أكثر من الآخرين. فقد سجلت 21 حالة إصابة بأمراض القلب و15 جلطة دماغية لكل ألف شخص حصلوا على أعلى درجات التقييم، بينما الذين كان تقييمهم أقل سجلوا 14 إصابة بأمراض القلب و10 إصابات بالجلطة الدماغية لكل ألف شخص، من مجموع 401219 شخصا اشتركوا في هذه الدراسة.


ويقول البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتونيو، "هذه النتائج هي أكبر دليل اليوم، على أن المشاعر المرتبطة بالاكتئاب، لها علاقة بالإصابة بمشكلات في القلب والجلطة الدماغية مستقبلا. ومع أن هذه النتائج ليست كبيرة، إلا أنها جزء بسيط من هذا اللغز".


ووفقا له، يجب على الباحثين تحديد ما إذا كان عامل الاكتئاب عشوائيا في الاحصائيات أم لا.

ومن جانبه يؤكد البروفيسور نيلش ساماني، أنه لا ينبغي اعتبار نتائج هذه الدراسة العلمية تحذيرا لكل من يعاني من سوء المزاج أو الاكتئاب.

 

روسيا اليوم

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