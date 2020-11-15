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الأحد، 15-11-2020 11:29 ص

الكشف عن عدد ساعات النوم الضرورية للوقاية من الإنفلونزا

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الوكيل الاخباري - تؤثر قلة النوم سلبا على صحة الإنسان وتجعل الجسم أضعف وأكثر عرضة للعدوى خصيصا في موسم الإنفلونزا.

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وأوضحت أخصائية التنظير الداخلي، ليديا غولوبينكو، إذا كان الشخص ينام أقل من سبع ساعات في اليوم كل ليلة، فإن مخاطر الإصابة بالمرض تزداد بمقدار ثلاثة أضعاف.


وقالت: "هذا يعود إلى أن جسمك يستخدم الوقت أثناء النوم، لاستعادة فعالية جميع الأنظمة والحفاظ عليها".


لهذا السبب على الشخص محاولة النوم من 7 الى 8 ساعات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة ومناعة قوية. وإذا كان الشخص يشعر بالضعف، فعليه أن يجعل النوم أولوية في جدوله الزمني: فكلما زاد وقت الراحة، زادت سرعة تعافي الجسم.


وأشارت ، أن الحلويات والأطعمة السكرية الأخرى لها تأثير سلبي مؤقت على جهاز المناعة، حيث يمكن أن تضعف قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

 

سبوتنيك

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