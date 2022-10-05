الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 02:03 م

الكشف عن علاج محتمل لمرض الزهايمر

tbl_articles_article_31412_968cdba4db4-bf0f-4b15-a981-611b2f3fb215


الوكيل الإخباري-أعلنت شركتا الأدوية Eisai و Biogen عن بيانات تجربة سريرية لمرض الزهايمر في المرحلة الثالثة.

اضافة اعلان


وأظهرت النتائج أن "ليكانيماب"، وهو جسم مضاد للأميلويد، أبطأ "التدهور المعرفي" بنسبة 27% في دراسة استمرت 18 شهرا وشملت مشاركين عانوا من المرحلة المبكرة من مرض الزهايمر.


كانت نسبة حدوث آثار جانبية (الضائرة) 21.3 % لأولئك الذين تلقوا lecanemab و 9.3 % لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.


وينتظر المعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعاهد الوطنية للصحة (NIA) بفارغ الصبر نشر البيانات في مجلة علمية محكمة.


وتقول الدراسة التي نشر شرحا لها الدكتور ريتشارد جيه. هودز ، مدير المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة ، أن تمويل NIA جزء لا يتجزأ من مساعدتنا على فهم دور الأميلويد، وهو البروتين المستهدف بواسطة lecanemab.


لقد دعمنا مجموعة متنوعة من التحقيقات التي أدت إلى اكتشاف العديد من الأجسام المضادة المرشحة التي كانت أساس العلاجات المناعية مثل lecanemab وساعدنا في ترجمة هذه النتائج إلى علاجات محتملة.


وتمول NIA حاليًا تجربتين لتقييم فعالية lecanemab في علاج أنواع مختلفة من مرض الزهايمر والخرف المرتبط به. من خلال دراسة AHEAD 3-45 ، سيختبر الباحثون سلامة وفعالية lecanemab على المشاركين الذين لديهم كميات متفاوتة من أمراض الأميلويد، ولكن ليس لديهم مستويات من التدهور المعرفي حتى الآن لتبرير تشخيص الخرف. ستشمل مجموعة واحدة ، تسمى A3 ، مشاركين لديهم مستويات متوسطة من بيتا أميلويد كما يظهر في فحوصات الدماغ. مجموعة أخرى ، تسمى A45 ، ستشمل المشاركين الذين لديهم مستويات مرتفعة من بيتا أميلويد.


من خلال وحدة تجارب شبكة الزهايمر الموروثة بشكل سائد من NIA (DIAN-TU) ، سيستخدم الباحثون lecanemab بالاشتراك مع دواء آخر، E2814 في المشاركين المعرضين جينيًا للإصابة المبكرة بمرض الزهايمر، وهو شكل نادر من المرض.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
171555

الغذاء والدواء السعودية تنصح بعدم استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

tbl_articles_article_21525_9053f3f064b-bb94-4a73-8c94-0b6f4e38e638

4 طرق لعلاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل

201130043207226_العسل-مع-الماء-على-الريق

هل يفرز العسل السموم عند خلطة بمشروب ساخن؟

FeGPFV8XgAYlpBf

دراسة : الحاجة إلى مكملات الكالسيوم تبدأ قبل سن الـ 35 عاماً

181207123515333_صعوبة-الحمل-بعد-الاجهاض

الإجهاد يمنع الحمل

12043190554019.jpg

4 أطعمة ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة

أخبار متعلقة
1566999513960022100

لمرضى الضغط .. تحذيرات من التوقف عن العلاج دون استشارة الطبيب

88

النوم في هذا التوقيت يحمي من الزهايمر

مرض-المياه-الزرقاء

المياه الزرقاء مؤشر خطر على الزهايمر

448199

ارتفاع حرارة الأرض يهدد مرضى قصور القلب

197-125404-world-alzheimer-day-3

اليوم العالمي لمرض الزهايمر.. وباء بلا علاج يسحق العقل

2022_4_17_12_54_44_131

أغذية تؤثر سلبا على مفعول الأدوية